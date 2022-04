TSV Götzingen: Sportheim präsentiert sich in neuem Ambiente

Götzingen. Mit sichtlicher Erleichterung über die nun endlich gebotene Möglichkeit zur Realisierung der Generalversammlung für die Vereinsjahre 2019/20 und 2020/21 eröffnete Vorstandssprecher Erwin Holderbach diese im neu gestalteten Vereinsheim.

Als stark corona-geprägt, aber doch recht arbeitsintensiv bewertete er den Berichtszeitraum. Zwar waren der sportliche und auch der gesellschaftliche Vereinsbetrieb streckenweise lahmgelegt, aber man war auch stets bemüht, im Rahmen des Machbaren so Einiges zu ermöglichen. Diese „ruhige“ Zeit habe andererseits die Chance geboten, die Sanierung des Sportheimes etwas stressfreier zu bewältigen. Von Dezember 2020 bis Dezember 2021 wurde dieses generalsaniert. Dank engagierten Mitglieder-Einsatzes und vielseitiger Unterstützung – nicht zuletzt durch die Crowdfunding-Aktion der Volksbank Franken und das Leader-Förderprogramm – präsentierte sich dieses heute den Besucher in völlig neuem Ambiente, neu möbliert und mit Kaminofen und einladender Chill-Ecke, modernisiert mit neuer Technik und neuer Elektronik. Er dankte allen, die sich für den TSV engagiert haben.

Das sportliche Zwei-Jahres-Resümee präsentierte Sportvorstand Martin Hornung. Die Trainingsarbeit wurde stets im Rahmen des Machbaren aufrechterhalten. Diese Phase wurde für einen Sponsorenlauf genutzt, bei dem ein Erlös von 4500 Euro für das Kinderhospiz in Mosbach „erlaufen“ wurde.

Für die Sparte Turnen, die von Kindern bis zu Senioren Angebote bereithält, informierte Manuela Seitz. Die Gruppe Eltern-Kind-Turnen erfreut sich mit 29 angemeldeten Kindern reger Nachfrage, war jedoch durch Corona sehr negativ beeinflusst. Ähnlich ging es den Montags-Turnerinnen, die mehrfach den Neustart wagten. Ebenso konnten die Übungsabende auch bei den Donnerstags-Turnerinnen nur „je nach Lage“ stattfinden. Auch beim Herren-Turnen läuft wieder eine Reihe Trainingsstunden. Renate Lorenz verwies auf die Seniorinnen-Turngruppe, die in Kooperation mit dem DRK durchgeführt wird. In allen Gruppen blickt man mit Zuversicht in die Zukunft.

Berichte der Abteilungen

Im Jugendfußball werden von Bambini bis A-Jugend alle Klassen betreut, allerdings gelingt das nur Dank enger Kooperation mit neun benachbarten Sportvereinen, wie Jugendwart Jürgen Rösch ausführte. Von der A- bis zur F-Jugend bedarf es in allen Klassen Spielgemeinschaften zur Aufrechterhaltung des Jugend-Fußballs. Das erfordert von den Verantwortlichen viel Engagement, Zeitopfer sowie Logistik und Fahrdienste und macht die Zwangslage beim Fußballnachwuchs deutlich. Auswirkungen auf den Senioren-Fußball sind da wohl die unausweichliche Folge.

Den Wirtschaftsbericht, auch stark corona-belastet, legte Kassenwart Erwin Holderbach vor. Für beide Geschäftsjahre waren aufgrund des reduzierten Spielbetriebs und der entfallenen Veranstaltungen Defizite unausweichlich. Trotz dieser widrigen Umstände wurde dank vielfacher Unterstützung und rund 700 Arbeitsstunden in Eigenleistung die Sportheimsanierung mit Investitionen von rund 35 500 Euro realisiert. Unter den gegebenen Voraussetzungen konnte Holderbach sei-nen Bericht mit einer ordentlichen Finanz-Situation abschließen. Eine geordnete Geschäftsführung bestätigte Peter Holderbach, der mit Willi Holderbach die Prüfung vorgenommen hatte, dem Kassenwart. Ihm und dem Vorstand wurde einstimmig Entlastung erteilt.

Unter der Leitung von Jürgen Türschel wurde Martin Hornung zum neuen Vorstand Verwaltung gekürt. Als Vorstand Finanzen wurde Christian Müller gewählt und den Part Sport übernehmen Mike Rösch und Jonas Aumüller. In den Beirat berufen wurden Gert Schwarz, Albert Egenberger, Joshua Schwarz und Uli Rechner. Für den Jugendbereich zuständig sind künftig Jürgen Rösch und Bern Heffner, die Fraueninteressen vertreten Manuela Seitz und Stellvertreterin Renate Lorenz. Als Kassenprüfer fungieren wieder Peter Holderbach und Willi Holderbach.

Ehrungen folgten. Zunächst wurden zwei verdiente Ehrenmitgliedschaften bestätigt: Wilfried Fischer, er trat 1970 in den TSV ein, war über Jahrzehnte als Spieler, Funktionär und Schiedsrichter engagiert und führte „seinen TSV“ auch als Vorsitzender. Wilfried Rösch, er ist seit 1968 TSV-Mitglied, spielte Fußball in allen Altersstufen, begleitete Funktionen in der Vereinsführung und war lange Jahre als Trainer aktiv.

Die TSV-Ehrennadel in Gold wurde Gert Schwarz verliehen, der viele Jahre als Fußballer aktiv war und seit zehn Jahren im Vorstand engagiert ist. Manuel Stieber wurde für seinen Einsatz als Fußballer und in der Vereinsarbeit mit der TSV-Ehrennadel in Silber ausgezeichnet. Beifall war auch ihnen neben Urkunde und Präsent gewiss. Mit Dank und Präsent wurde Marco Mayer aus seinem mehrjährigen Amt als Schriftführer verabschiedet.

Zum Abschluss gab es noch eine ganz besondere Ehrung: Erwin Holderbach hat 1967 als Jugendspieler beim TSV begonnen, 1976 die erste Funktion (Pressewart) angetreten. 1981 zum Schriftführer sowie 1992 zum Kassenwart gewählt, übernahm er 2018 auch noch den Vorstand Verwaltung beim TSV Fortuna. Und in diesen 46 Jahren hat alle Funktionen mit vollem Engagement wahrgenommen.

Das ergibt eine Vereinskarriere, der ohne jede Frage die Ehrenmitgliedschaft absolut angemessen ist, wie Martin Hornung unterstrich. Standing Ovations, Urkunde und Dankpräsent unterstrichen die hochverdiente Ehrung.

Grüße des SG-Partners VfL Eberstadt überbracht der Versammlung Michael Schubert. Es habe sich bestätigt, dass man mit der Kooperation 2018 rechtzeitig die Entscheidung getroffen habe, zum gemeinsamen „Schritt in die Zukunft“, denn der Fußballsport habe sicher schwierige Jahre zu erwarten. Die Kooperation funktioniere perfekt, so dürfe man allen negativen Aspekten zum Trotz doch optimistisch in die Zukunft blicken, gemeinsam werde man es packen. jm