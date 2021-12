Die Ursache für den Absturz eines Leichthubschraubers in einem Waldstück in der Nähe von Stürzenhardt ist weiter unklar. Bei dem Unglück waren Mitte Oktober drei Männer aus Mittelfranken ums Leben gekommen.

„Die Untersuchungen dauern noch an“, sagte ein Sprecher der Bundesstelle für Flugunfallunfalluntersuchung (BFU) in Braunschweig am Montag. Diese hatte am Freitag einen

...