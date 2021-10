Trotz der Pandemie einige Projekte abgeschlossen

Buchen. Einen großen Vertrauensbeweis erfuhr der Vorstand des Kirchlichen Bauvereins St. Oswald am Samstag bei der Mitgliederversammlung im Wimpinasaal: Alle Vorstandsmitglieder wurden einstimmig wiedergewählt.

In seinem Tätigkeitsbericht ging Bürgermeister Roland Burger auf den durch die Corona-Pandemie erzwungenen Stillstand der Vereinstätigkeit ein. So habe lediglich eine Zusammenkunft des Vorstands in der Kirche stattfinden können, bei der man sich über die Vorteile einer neuen Beschallungsanlage für die Stadtkirche informiert habe. Burger erwähnte die erfolgreich abgeschlossene Sanierung der Kirchenheizung, den Umbau der alten Sakristei in einen Begegnungsraum und den Einbau des Windfanges am Hauptportal.

79 Mitglieder

Dem Kassenbericht von Kassier Gerhard Baumbusch war zu entnehmen, dass der 79 Mitglieder starke Verein noch über ausreichend Mittel verfüge, um weitere Projekte der Kirchengemeinde unterstützen zu können. Die Kassenprüfer Horst Berger und Christoph Kieser bescheinigten dem Kassier eine vorbildliche und transparente Führung der Kasse. Horst Berger verband mit dem Dank an Gerhard Baumbusch den Antrag auf Entlastung und des Vorstands, welche einstimmig erteilt wurde. Vor den Neuwahlen ergriff Pfarrer Johannes Balbach die Gelegenheit, dem Verein und der Vorstandschaft im Namen der Pfarrgemeinde für das Geleistete zu Gunsten der Pfarrei St. Oswald zu danken.

Unter der Leitung von Horst Berger fanden die Neuwahlen der Vorstandschaft statt. Dabei wurden per Akklamation jeweils einstimmig Roland Burger zum Vorsitzenden, Alexander Schüßler zum stellvertretenden Vorsitzenden, Bernhard Linsler zum Schriftführer, Gerhard Baumbusch zum Kassier sowie Ursula Müller-Dietrich, Ingrid Weinmann und Christian Schulze zu Beisitzern gewählt. Pfarrer Johannes Balbach gehört als Vorsitzender des Stiftungsrates dem Vorstand kraft Amtes an, und Kurt Henn wird als Vertreter der Pfarrei St. Oswald nach Bestätigung durch den Pfarrgemeinderat als weiterer Beisitzer dem Vorstand angehören. Zu Kassenprüfern wählte die Versammlung ebenso einstimmig Horst Berger und Christoph Kieser. Mit dem Dank an die Mitglieder für das erwiesene Vertrauen schloss Roland Burger die Versammlung. (bli)

