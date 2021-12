Trotz Corona hat sich in Götzingen einiges getan und gewandelt

Götzingen. Die rege frequentierte vierte und letzte öffentliche Sitzung 2021 des Ortschaftsrates in der Turn- und Festhalle lieferte den Nachweis dafür, dass sich im Dorfbild Götzingens durchaus etwas bewegt und gab Ortsvorsteherin Daniela Gramlich. Zu Beginn stand die Genehmigung von einigen Bauanträgen auf der Tagesordnung.

Da erfuhr ein Antrag auf Neubau eines Pultdaches auf ein bestehendes Wohngebäude einstimmige Ablehnung, da man ein solches als Provisorium gewertetes Projekt als Präzedenzfall mit denkbaren Konsequenzen für eventuelle spätere Fälle einstufte. Zugestimmt wurde neben weiteren Bauanträgen auch dem Neubau von zwei Mehrfamilienhäusern mit je sechs Wohneinheiten sowie zwölf Garagenplätzen und 18 Stellplätzen und einem Kinderspielplatz auf dem ehemaligen „Schwanen-Areal“.

In ihrem durch Fotos unterstrichenen Jahresbericht stellte Gramlich eingangs fest, dass sich in Götzingen trotz des durch Corona überschatteten Jahresverlaufs einiges getan und gewandelt habe. So hätten Wetterkapriolen aber vor allem der Corona-Lockdown das Geschehen beeinträchtigt, für viele Einschränkungen und Veranstaltungsausfälle gesorgt. Doch auch Positives war dabei zu registrieren, wie beispiels-weise die große Solidarität durch direkte Hilfe an Flutgeschädigte im Ahrtal.

Über 100 000 Euro Kapital

Hinsichtlich der Aktivitäten im Stadtteil verwies sie auf die Erneuerung der Spielplätze, die Anlage von Blühflächen sowie den Start zur Anlage eines Biodiversitätspfades oder auch den „1. Getzemer Wochenmarkt“. Natürlich nicht zuletzt auch den Einstieg in das Großprojekt „Dorfladen“ mit der Gründung einer Genossenschaft, für die inzwischen bereits über 100 000 Euro Stammkapital gezeichnet wurden.

Ganz besonders verwies sie natürlich auf die weitreichende Entscheidung von Bürgern und Ortschaftsverwaltung zur Teilnahme am Landeswettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft!“ des Ministeriums für den ländlichen Raum. Groß war im Dorf die Freude über das Erreichen des ersten Platzes beim Bezirksentscheid.

Die Ortsvorsteherin berichtete außerdem über die derzeit laufende Sanierung der Friedhofsmauer sowie eines Teils der Schlierstadter Straße und verwies darauf, dass Göt-zingen derzeit 1.075 Einwohner zählt.

Abschließend dankte Daniela Gramlich Teresa Dittrich von der Stadt Buchen, die sich während ihrer neunjährigen Tätigkeit im Götzinger Rathaus als „Seele der Ortschaftsverwaltung“ zeigte und demnächst einer anderen Aufgabe zuwenden wird, wozu sie ihr alles Gute wünschte.