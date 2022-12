„Trotz Corona hat sich ein bisschen was getan“

Stürzenhardt. „In Stürzenhardt hat sich trotz Corona ein bisschen was getan.“ Das wurde beim Rückblick von Ortsvorsteher Benno Berberich in der Jahresabschlusssitzung deutlich.

Neben Rück- und Ausblick stand der Antrag auf Aufforstung mit Weihnachtsbäumen auf vier Grundstücken im Mittelpunkt der Ortschaftsratssitzung. Die Gremienmitglieder standen diesem Antrag aus verschiedenen Gründen eher skeptisch gegenüber. Sie sorgten sich um eine Flurzerstückelung, um den Abstand zum Ortsetter, das Ortsbild und die Auswirkungen auf die Landwirtschaft und das Wild. Die Ortschaftsräte wollten die hierzu geltenden Vorschriften nochmals genau geprüft wissen.

Beim Rückblick erinnerte Ortsvorsteher Berberich unter anderem an die Renovierung der Streitwaldbrücke, die hergerichteten Feldwege und das Aufstellen von Begrüßungsschildern. Mit dem Aufstellen der Hütte am Grillplatz wurde begonnen. Beim Ausblick nannte er die Fertigstellung der Hütte am Grillplatz und hob den Ausbau des Parkplatzes am Friedhof hervor.

Ortsvorsteher Benno Berberich dankte allen Ortschaftsräten, dem Bürgermeister, der Stadtverwaltung und auch allen Einwohnern für das gute Miteinander und die gute Zusammenarbeit. Darüber hinaus würdigte Berberich das Engagement der Helfer bei den verschiedenen Arbeitseinsätzen und dankte allen, die sich für die Weiterentwicklung Stürzenhardts einbrachten.

Angesprochen unter „Verschiedenes“ wurde das kaputte Dach des Bushaltehäuschens und der Winterdienst in der Straße „Arnbergblick“. hes