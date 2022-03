Tropfsteinhöhle wieder geöffnet

Eberstadt. Die Eberstadter Tropfsteinhöhle ist wieder geöffnet und immer wieder einen Besuch wert. Sie zieht die Besucher auch immer wieder in ihren Bann, die in die faszinierende Unterwelt in der Tiefe der Höhle eintauche. Dort warten die „Weiße Frau von Eberstadt“, der „Vesuv“, die „Hochzeitstorte“ und vielen eindrucksvollen Tropfstein-Formationen.

Die Höhle ist 600 Meter lang ohne Stufen begehbar. Im Besucherzentrum „Höhenwelten“ ist die Erdgeschichte, vor allem die Zeit des Muschelkalkmeeres multimedial aufbereitet und leicht verständlich präsentiert. Der angrenzende Höhlensee und der Spielplatz laden zum Verweilen ein.

Öffnungszeiten: März bis Oktober von 10 bis 16 Uhr, März/April und September/Oktober: Montag Ruhetag, November bis Februar: Samstag/Sonntag von 13 bis 16 Uhr

Informationen unter: www.tropfsteinhoehle.eu oder in der Tourist-Information Buchen, Telefon 06281/ 2780. Die Eintrittskarten kann man online unter www.buchen.de buchen.