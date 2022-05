Trommelnd und singend nach Afrika

Götzingen. Ziel einer Schule ist es, auch unter erschwerenden Umständen wie der Corona-Pandemie oder des Ukraine-Kriegs, die Kinder zielführend in ihrer Entwicklung zu begleiten. An der Nachbarschaftsgrundschule wurde es deshalb begrüßt, dass heuer wieder eine Projektwoche durchgeführt wurde. Den Abschluss bildete am Freitag ein Schulfest mit dem in Kooperation mit „Trommelzauber“ einstudierten Musikstück „Tambo Tambo – eine Abenteuerreise nach Tamborena“ als Höhepunkt. Eine unterhaltsame Vorführung, die die kleinen Trommelkünstler offensichtlich genossen und auch den Zuschauern viel Freude bereitete.

Zum Auftakt begrüßte Schulleiterin Stefanie Kautzmann neben den Schülern und Angehörigen auch den überzeugten Afrika-Freund Otto Klösel von „Trommelzauber“, der es vorzüglich verstand seine Trom-mel- und Afrikabegeisterung den Kindern näher zu bringen. Die Kinder demonstrierten dann auch begeistert, was sie die über Woche einstudiert hatten und genossen die fiktive Flugreise ins „Trommelzauber-dorf Tamborena“ sichtlich.

Als trommelnde Giraffen-, Elefanten- und Gazellen-Herde oder Affenhorde übertrugen sie ihre Freude auch auf die Zuschauer. Als geschickter Moderator ließ „Pilot“ Otto Klösel die Reise ins exotische Afrika mit interessanten Erfahrungen und Beobachtungen zu einem tollen musikalischen Erlebnis auf dem „schwarzen Kontinent“ werden. Spontaner Beifall zwischendurch und riesiger Applaus zum Ende war für die kleinen Künstler verdienter Lohn.

Die Projektwoche, gestaltet von den Schülern aller vier Klassen und dem Lehrerkollegium in Zusammenarbeit mit „Trommelzauber“, dürfte nach einhelliger Meinung als gelungen bewertet werden.

Nach der begeisternden Darbietung dankte die Schulleiterin allen Mitwirkenden am Programm sowie allen Hel-fern, die zum Gelingen beigetragen haben. Abgerundet wurde das Schulfest in gemütlicher Runde auf dem Pausenhof und im Schulhaus mit einem Bücherbasar, Spielen, Kaffee- und Kuchenangeboten und einer Bewirtung für die Besucher.

Tatkräftig unterstützt und mitorganisiert wurde das Projekt vom Elternbeirat und vom Förderverein der Nachbarschaftsgrundschule.

