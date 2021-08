Trio lenkt Geschicke des Tennisclubs

Bei der Jahreshauptversammlung des TC Hainstadt wurden verdiente Mitglieder geehrt. Außerdem fanden Neuwahlen des Vorstands statt, die ergaben, dass künftig ein Trio die Geschicke des Verein lenkt.

Hainstadt. Ein aus Jennifer Gramlich, Wolfgang Scholl und Gabi Schölch bestehendes Vorstandstrio lenkt künftig die Geschicke des Tennisclubs Hainstadt. Dies ist das Ergebnis der Neuwahlen in der Mitgliederversammlung, die am Freitag stattfand.

Vorsitzender Hartmut Kirchgeßner erinnerte daran, dass die Mitgliederversammlung im vergangnen Jahr aufgrund der Pandemie nicht stattfinden konnte. Die Vereinsaufgaben und -ziele wurden jederzeit voll erfüllt. Kirchgeßner dankte den Vorstandskollegen für ihre engagierte Mitarbeit und für die Bereitschaft, die Tennisanlage in einem guten Zustand zu halten.

Ende 2020 hat der Tennisclub 83 Mitglieder, davon sind 42 Mitglieder aktiv und 41 Mitglieder passiv gemeldet. Sorgen machen die jugendlichen Spieler und jüngeren Mitglieder. Fazit ist, dass sich im Verein eine natürliche Alterung vollzieht. Es müsse stärkere Bemühungen für die Werbung von neuen Mitgliedern geben - vor allem von Kindern und Jugendlichen. In dieser Altersgruppe liegt die Zukunft des Vereins. Es werden mehr Schultern zur Verteilung und Übernahme von Verantwortung und Leistungen benötigt.

Den Verantwortlichen der Gemeinde und der Stadt Buchen dankte Hartmut Kirchgeßner für die wertvolle Unterstützung und gute Zusammenarbeit. Er schloss seinen Bericht mit seinem Dank an alle Vorstands- und Vereinsmitglieder, die ihn während seiner Tätigkeit als Vorsitzenden unterstützt haben und informierte, dass er nicht mehr für eine Funktion im Vorstand zur Verfügung stehe.

Sportwart Christian Seitz beleuchtete das sportliche Geschehen. 2019 lief noch alles seinen gewohnten Gang. Nach den Saisonvorbereitungen mit viel Arbeit auf und neben den Plätzen, startete eine Herrenmannschaft in die Medenrunde 2019 und erreichte in dieser einen beachtlichen dritten Platz. Und dann kam 2020 Corona, das Vereinsleben ruhte zunächst. Diese Zeit wurde nun genutzt, um die Tennisplätze professionell durch eine Firma zu sanieren und herrichten zu lassen.

Der Kassenwart berichtete von einem positiven Abschluss der Geschäftsjahre 2019 und 2020. Trotz gestiegener Kosten und der größeren Investition in die Tennisplätze in 2020 hat der Verein planvoll gewirtschaftet und verfügt über liquide Mittel. Die Kassenprüfer Nora Nesnidal, Katharina Werner und Peter Bleifuß bescheinigten ihm einwandfreie Kassenprüfung und beantragten die Entlastung.

Positive Entwicklung gelungen

Vereinsmitglied Elmar Kuhn nahm die Entlastung des gesamten Vorstands vor. Er zeigte sich erfreut, dass trotz allen Schwierigkeiten der Vereine dem TC Hainstadt eine positive Entwicklung gelungen sei und dankte dem Vorstand für die gut geleistete Arbeit.

Hartmut Kirchgeßner erklärte, dass aufgrund der geplanten Neustrukturierung des Vereinsvorstands, die bisherige Satzung geändert werden muss. Die Änderungen in der Satzung erläuterte Schriftführerin, Gabi Schölch, umfassend. Die Mitgliederversammlung stimmte einstimmig der neuen Satzung zu.

Es folgten Ehrungen: Dank und Anerkennung für 30 Jahre erhielten Gerhard Ackermann, Regina Bleifuß, Peter Bleifuß und Jürgen Erhardt. Für 20-jährige Treue zum Tennisclub Hainstadt wurde Jennifer Gramlich geehrt. Zehn Jahre sind Dana Balles und Anto Opacak im Verein.

Danach leitete Hartmut Kirchgeßner die Neuwahlen ein. Künftig gibt es drei gleichberechtigte Vorstandsvorsitzende des TC Hainstadt: Jennifer Gramlich, Wolfgang Scholl und Gabi Schölch. Kassenwart ist Uwe Arnold und Sportwart Christian Seitz. Die Funktion der Schriftführerin wird in von einem Vorstandsvorsitzenden wahrgenommen.

Regina Bleifuß regte an, da der Tennisclub um jugendliche Spieler werben will, doch wieder eine Kooperation Schule und Verein im nächsten Jahr aufleben zu lassen, was sehr positiv vom Plenum bewertet wurde. Auf die Jugendarbeit muss ein verstärktes Augenmerk gerichtet werden. Hier ist er auch wichtig, wieder einen neuen Trainer für die jugendlichen zu finden.

Wolfgang Scholl bedankte sich im Anschluss bei dem bisherigen Vorsitzenden Hartmut Kirchgeßner mit einem Präsent für sein Engagement im Vorstand des TC Hainstadt.