Treue Mitglieder wurden ausgezeichnet

Hainstadt. Zur Mitgliederversammlung traf sich der Schützenverein im Schützenhaus in Hainstadt. Nach einer kurzen Gedenkminute an die verstorbenen Mitglieder, wobei besonders an Erich Stang gedacht wurde, eröffnete Gerhard Plett mit dem Bericht des Oberschützenmeisters die Versammlung.

In den folgenden Berichten an diesem Abend gab es in diesem Jahr, endlich wieder mehr über das vergangene Sportjahr zu berichten. Sportleiter Andreas Stössel gab einen kleinen Einblick in den sportlichen Ablauf des vergangenen Jahres. Erfolgreich konnten sich bei den Kreismeisterschaften Andreas Stössel, Helmut Pöpperl, Alexander Sander, Gisbert Butschbacher und Yannik Lang präsentieren. Auch bei den Landesmeisterschaften mussten sich die Schützen Andreas Stössel, Helmut Pöpperl, Gisbert Butschbacher und Yannik Lang nicht verstecken.

Helmut Pöpperl und Yannik Lang konnten dann auch noch als Teilnehmer bei den Deutschen Meisterschaften ihr Können unter Beweis stellen. Die Luftgewehrschützen konnten um Matthias Puffer, Yannik Lang und Andreas Stössel beim Kreispokal den 2. Platz belegen und in der Kreisoberliga den 3. Platz. Bei der Kreisseniorenliga Luftgewehr Auflage belegten Gisbert Butschbacher, Helmut Pöpperl, Oswald Link, Edgar Mayer und Gerhard Acker-mann den 14. Platz. Die Schützen Helmut Pöpperl, Ernst Scheiwein, Alexander Sander und Markus Kaufmann belegten in der Kreisseniorenliga Luftpistole Auflage den 8. Platz.

Im Anschluss berichtete Werner Mackert über die finanziellen Bewegungen im Verein. Hier musste man, auch in diesem Jahr wieder, ein Minus in den Kontobewegungen verbuchen. Im Anschluss attestierten die Kassenprüfer eine vorbildlich geführte Kasse.

Ortschaftsrätin Regina Schüssler bedankte sich bei allen Mitgliedern, Verantwortlichen und Schützen. Sie sprach das Thema der schlechten Finanzlage an und freute sich über Erfolge der Mitglieder in den Wettkämpfen. Sie bedankte sich für das Engagement des Vereins in Hainstadt. Danach schlug sie die Entlastung des gesamten Vorstands vor, welche einstimmig erteilt wurde. Als nächster Punkt der Tagesordnung standen Wahlen der Gruppe 2 an. Hier wurde Andreas Stössel in seinem Amt als Schützenmeister und Sportleiter bestätigt und erneut einstimmig gewählt. Auch wurden in diesem Jahr verdiente Mitglieder von Gerhard Plett und Andreas Stössel ausgezeichnet.

Robert Schüssler für 40 Jahre, sowie Karlheinz Müller, Bernhard Bellm und Gisbert Butschbacher für 50 Jahre Mitgliedschaft. Für 60 Jahre Mitgliedschaft wurde Engelhard Ballweg geehrt.

Oberschützenmeister Plett rundete die Mitgliederversammlung dann noch mit kurzen Dankesworten ab.