Treue Mitglieder geehrt

Rinschheim. Die Jahreshauptversammlung des Freizeitsportclubs fand im Gemeindesaal statt. Nach der Begrüßung durch den Vorsitzenden Jürgen Göbes machte dieser unter anderem Werbung für die Gymnastikgruppe, die sich jeden Dienstag ab 20 Uhr im Gemeindesaal trifft. Hierzu ist jeder willkommen, egal ob weiblich oder männlich, ob Anfänger oder Könner.

Schriftführer Thorsten Stauch ging auf verschiedene Aktivitäten ein, welche trotz der Corona Pandemie 2021 durchgeführt wurden. Ebenso erhielten die Zuhörer einen Einblick in die Sparte Tischtennis und in die Gymnastikgruppe.

Auch der Kassenbericht fiel trotz der Corona-Pandemie positiv aus. Die Kassenprüfer bestätigten dem Kassier Dieter Ehmann eine perfekt geführte Kasse. Ortsvorsteher Bechtold stellte Antrag auf Entlastung des Vorstands, die einstimmig angenommen wurde.

Für 25-jährige Mitgliedschaft wurden Isabel Mühleck, Marina Herbst, Claudia Rößler, Oliver Jülly und Axel Wörz geehrt.

In einem kurzen Ausblick sprach Göbes die 1. Maiwanderung an, an welcher der Freizeit-Sport-Club im Rahmen der Einweihung eines neuen Wanderwegs „Auf dem Lausenbuckel“ alle Wanderer aus nah und Fern zu einer Rast mit Essen und Trinken willkommen heißt.

Beim Help-Festival welches vom 27. Mai bis zum 29. Mai ebenfalls auf dem Freizeitgelände stattfindet, wird sich der FSC auch wieder beteiligen. Des Weiteren stehen Arbeiten am Sportheim an. Der FSC hofft auf die Unterstützung aller Mitglieder und Freunde des Vereins.

