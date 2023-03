Treue Mitglieder ausgezeichnet

Hainstadt. Nach einem Gottesdienst der Frauengemeinschaft (kfd) Hainstadt, der von Ursula Vaassen bestens vorbereitet und von Pfarrer Johannes Balbach zelebriert wurde, fand im Gasthaus „Schwanen“ die Mitgliederversammlung statt.

Teamsprecherin Brigitte Döllinger wies in ihren Grußworten auf den hohen Stellenwert einer solchen Gemeinschaft für das kulturelle und gesellschaftliche Leben hin.

Schriftführerin Brigitte Döllinger erinnerte an die kirchlichen und weltlichen Aktivitäten sowie an die auf dem sozialen und caritativen Sektor unterstützten Hilfsprojekt der kfd. Eine besondere Zuwendung in Höhe von 500 Euro wurde an den Förderverein „Odenwald Hospiz“ in Walldürn übergeben.

Höhepunkte waren der gemeinsam gestaltete Weltgebetstag mit dem Frauenbund und der evangelischen Kirchengemeinde Buchen, der Ausflug mit der Seniorenbegegnung zum Engelberg und die Elisabethfeier mit der Seniorenbegegnung.

Ein korrekter Kassenbericht wurde von Peggy Noack erstattet und von den Kassenprüferinnen Annerose Rathmann und Heike Kurz als einwandfrei bestätigt. Die Entlastung des Vorstands wurde einstimmig erteilt.

Für 40 Jahre treue Mitgliedschaft wurden Helga Balles, Ruth Breunig, Margarete Gobernatz, Marliese Pfeiffer und Magdalena Seitz geehrt.

Als kleines Dankeschön für die langjährige ehrenamtliche Mitarbeit im Besuchsdienst wurde folgenden Frauen ein Blumengruß und ein Gutschein überreicht: Helga Balles, Irene Balles, Anneliese Ballweg, Gabi Bechtold, Hedwig Büchler, Magda Kreuter, Rosi Stang, Mechthild Seitz, Gisela Henk, (Hangstraße) Irmtraud Reisner und Maria Balles für das Austragen der Mitgliederzeitschrift. Den Besuchsdienst übernimmt zukünftig das Vorstandsteam.

Pfarrer Balbach würdigte die Arbeit der Frauen in der Kirche und wies auf den Predigerinnentag um den 17. Mai hin, dem Tag der Apostelin Junia. Ursula Vaasen, die sich sehr im kirchlichen Dienst engagiert, möchte mit einer Predigt am Samstag, 20. Mai, in Hainstadt und am Sonntag, 14. Mai, in Hettingen, Gottes Wort als Hoffnungsbotschaft verkünden.

Zum Abschluss der Veranstaltung wurden Termine bekanntgegeben: Am Freitag, 31. März, ist Kreuzwegandacht in der Kirche, am Sonntag, 7. Mai, Maiandacht. Für den 15. Juni ist ein Ausflug nach Rothenburg geplant.