Trauer um Jürgen Blatz

Hettingen. Trauer und Bestürzung löste die Nachricht vom plötzlichen Tode des Hettinger Diplom-Designers und Graphikers Jürgen Blatz aus.

Bei einer Familienfeier einer befreundeten Familie in Eppingen starb er im Alter von 74 Jahren völlig überraschend.

Mit seinem Tod verliert Hettingen einen geschätzten und geachteten Bürger. Jürgen Blatz war ein echter „Heddemer“ mit Leib und Seele.

Er hat neben seinem beruflichen Wirken in vielerlei Hinsicht Maßstäbe im Vereinsleben und in der Dorfgemeinschaft gesetzt.

Als Faschenachtler mit vielen Ideen und mit viel Herzblut vertrat das Ehrenmitglied der Fastnachtsgesellschaft als Malermeister „Klecksel“ die „Fregger“ auf allen Bühnen des Narrenrings Main-Neckar und darüber hinaus. Ferner fungierte Blatz in der karnevalistischen Tanzszene im Bund Deutscher Karneval als Juror und Juryobmann.

Er stand dem Landesverband Baden-Württemberg als Vorsitzender lange Jahre vor.

Schon in jungen Jahren leitete der musikliebende Jürgen Blatz als Gitarrist die Tanzband „The Avengers“. Vielseitig ist das Wirken von Jürgen Blatz auch heute noch in den Hettinger Vereinen zu spüren. In besonderer Weise fühlte er sich dem segensreichen Wirken des Hettinger Pfarrers und Geistlichen Rates Heinrich Magnani verbunden.

Jürgen Blatz brachte den Stein ins Rollen, aus dem vorhandenen reichhaltigen Ausstellungsmaterial die Heinrich-Magnani-Gedenkstube zu errichten, wobei er alle grafischen Arbeiten unentgeltlich leistete.

Wurde er auf sein kostloses Wirken hingewiesen, kam von ihm die schlichte Antwort: „Als Heddemer bin ich es dem Pfarrer und der Dorfgemeinschaft schuldig, dass dieses Dokument aus jener unheilvollen Zeit kommenden Generationen im Gedächtnis bleibt.“

In vielerlei Hinsicht erinnern sich Vereine und Gemeinde an den rührigen Mitbürger. KM