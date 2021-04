Tragende Säule der Arbeit an der ZGB geehrt

Buchen. Auch wenn in Zeiten von Corona an den Schulen vieles anders läuft, gibt es doch auch noch die erfreulichen Ereignisse, zu denen Dienstjubiläen gehören. Der „unglaublich wertvolle Kollege“ Oberstudienrat Dr. Wolfgang Schweitzer feierte an der Zentralgewerbeschule Buchen (ZGB) sein 25-Jahre- Dienstjubiläum.

AdUnit urban-intext1

Geboren wurde Wolfgang Schweizer 1967 in Eberbach und besuchte dort das Gymnasium. Im Eberbacher Krankenhaus leistete er seinen Zivildienst ab und nahm im Herbst 1988 in Heidelberg das Chemiestudium auf. Nach erfolgreichem Abschluss des Diplomstudiengangs arbeitete er als wissenschaftlicher Angestellter und leitender Assistent im Fach Chemie am Anorganisch-Chemischen Institut der Universität, wo er 1999 auch mit sehr gutem Ergebnis promovierte. Bis Sommer 2003 war er an der Universität Heidelberg tätig, als leitender Assistent der Praktika für naturwissenschaftliche Fachrichtungen.

Im September 2003 kam Dr. Schweitzer mit den Fächern Chemie und Physik zum Referendariat an die ZGB. An der Schule war ab dann der Chemie-Unterricht in den Vollzeitschularten und die Fachkunde bei den Nahrungsberufen der Schwerpunkteinsatz von Dr. Schweitzer.

Bald folgte außerschulisch der Einsatz für die Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar Odenwald in verschiedenen Prüfungsausschüssen sowie die Unterrichtstätigkeit an der JVA Adelsheim. Die dortige Unterrichtsorganisation koordiniert er seit einiger Zeit maßgeblich.

AdUnit urban-intext2

Schulleiter Konrad Trabold betonte, dass die Schule wisse, was sie an Dr. Schweitzer als Kollegen habe, und dass er „trotz seiner zurückhaltenden, stillen Art zur tragenden Säule der Arbeit an der ZGB“ wurde. Gestützt auf ein klares Urteilsvermögen habe der Jubilar auf beeindruckende Art „kleine und große schulorganisatorische Probleme“ bewältigt. Trabold schloss seine ehrenden Worte mit den besten Wünschen für „eine stabile Gesundheit, die nötige Energie und gutes Gelingen bei allem, was du künftig noch anpackst“ und überreichte neben der Urkunde des Regierungspräsidiums auch ein Präsent. Personalratsvorsitzender Thomas Högerl schloss sich den Glückwünschen an und dankte im Namen des Kollegiums für die langjährige gute Zusammenarbeit. Si