Tovertafeln für Senioren

Buchen. Zum vierten Mal gibt die Dietmar Hopp Stiftung zehn Einrichtungen bekannt, die im Rahmen der Förderaktion „Greifbares Glück - Menschen mit Demenz spielerisch aktivieren“ eine von insgesamt hundert Tovertafeln erhalten. Dieses Mal können sich Tagespflegeeinrichtungen freuen, die in der Metropolregion Rhein-Neckar Menschen mit Demenz betreuen und begleiten. Die Tovertafel projiziert mit Hilfe eines Beamers Spiele auf einen Tisch, die auf Bewegungen reagieren. Durch den Einsatz der Hände kann so zum Beispiel Ball gespielt, Laub gefegt oder der Tisch gedeckt werden. Mit über 30 Spielen entführt das Gerät Teilnehmer akustisch und visuell in andere Welten. Dadurch, dass die Spiele verschiedene Schwierigkeitsgrade haben, ist für alle Senioren unabhängig vom Grad ihrer Demenz etwas dabei.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Unter den Geförderten sind auch Einrichtungen in Buchen und Mosbach.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2