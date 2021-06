Totalitäre Mächte und aufrechter Gang

Buchen. Die Macht der Könige über Untertanen, des Mannes in Ehe und Familie und die des Klerus über die Laien in der Kirche prägten Jahrhundertelang die Kulturen. Staatskönige waren lange Zeit Normalität und galten als gottgewollt. Auch Dietrich Bonhoeffer rang mit der Frage nach der Obrigkeit. Der musikalische Gottesdienst am 20. Juni in der Evangelischen Christuskirche in Buchen beschäftigt sich mit der Frage, wo es in der Bibel Systemkritik an diesen Herrschaftsformen gibt.

Christiane Weber (Geige/Gesang) und Stefan Rauch (Gesang/Gitarren) gestalten dazu mit passenden Liedern von Johannes Falk, Joni Mitchell, Reinhard Mey sowie eigenen Stücken um 10 Uhr diesen Liedergottesdienst. Musikalisch begleitet werden sie dabei von Arnd Bröker (Bass) und Elisa Frank (Percussion).