Tolle Erfolge nur so gehamstert

Hainstadt. Die erfolgreichste Saison seit Bestehen der Sparte Tischtennis bei der Spvgg Hainstadt geht zu Ende, dies betrifft den Erwachsenen- als auch den Jugendbereich.

Im Herrenbereich startete die Spielvereinigung mit drei Mannschaften. Hier war die Spvgg in der Bezirksliga, Bezirksklasse und Kreisklasse A vertreten. Dabei schaffte die erste Mannschaft in der Bezirksliga und die dritte Mannschaft in der Kreisklasse A sowohl die Meisterschaft als auch den Pokal zu gewinnen. Somit erreichte die „Erste“ das erste Mal den Sprung in die Verbandsklasse Nord und spielt so hoch wie nie zuvor in der Vereinsgeschichte.

Im Jugendbereich ging man ebenfalls mit drei Mannschaften an den Start. Jeweils eine Mannschaft in der Verbandsklasse, eine in der Bezirksliga sowie eine weitere in der Kreisliga.

Alle drei Mannschaften behaupteten sich in ihrer Klasse und der ersten Jugendmannschaft gelang sogar überraschend die Meisterschaft in der Verbandsklasse. Damit steigt die Jugendmannschaft in die höchste Spielklasse des badischen Tischtennisverbands auf.

Neben der Meisterschaft gelang sowohl in der Altersklasse der Jungen U15 als auch bei den Jungen U18 die Titelverteidigung im Kreis- und Regionspokals. In der Altersklasse U18 belegte Hainstadt sogar den zweiten Platz beim badischen Verbandspokal. Hierbei trafen die besten Jugendmannschaften des ganzen badischen Tischtennisverbandes aufeinander.

In der Altersklasse U15 schaffte man sogar die Sensation und gewann den badischen Verbandspokal. Diese Mannschaft erreichte den zweiten Platz bei den badischen Mannschaftsmeisterschaften und verpasste daher nur knapp die Teilnahme an den baden-württembergischen Mannschaftsmeisterschaften. Dies war in dieser Saison ein herausragender Erfolg für den ganzen Verein.

Allerdings war die Saison nicht nur von Mannschaftserfolgen geprägt, auch in Einzelwettbewerben haben die Spieler der Spvgg in Baden ganz vorne mitspielen können. Marco Gramlich und Patrick Geißelhardt belegten beispielsweise jeweils den dritten Platz bei den baden-württembergischen Einzelmeisterschaften in ihrer Leistungsklasse. Damit haben sich beide für die deutschen Einzelmeisterschaften qualifiziert.

Im Jugend- und Schülerbereich haben sich zwei Spieler besonders hervorgehoben. Isabell Ritter schaffte den dritten Platz bei der badischen Rangliste Mädchen U19 und verpasste nur knapp die Qualifikation für die baden-württembergischen Meisterschaften. Bei den Jungen U15 erreichte Nico Gremminger den ersten Platz bei der badischen Verbandsrangliste. Er und sein jüngerer Bruder Luca Gremminger dürfen aufgrund ihrer Leistung bei den baden-württembergischen Jahrgangsmeisterschaften teilnehmen. Damit zählen diese drei zu den besten Spielern ihrer Altersklasse in ganz Baden. Auch auf offenen Turnieren waren die Spieler der SpVgg häufig vertreten und verzeichneten dabei viele Erfolge.

Hainstadt gelang es somit an frühere Erfolge sowohl im Einzel- als auch im Mannschaftswettbewerb, vor allem aber im Jugendbereich nahtlos anzuknüpfen und zählt somit zu den erfolgreichsten Vereinen in Baden.

Das Ziel für die kommende Runde ist vor allem im Jugendbereich die Titelverteidigung der Mannschaftserfolge und die Teilnahme an den baden-württembergischen Mannschaftsmeisterschaften. Die Herren setzen sich das Ziel des Klassenerhalts in den jeweils höheren Spielklassen.