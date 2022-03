Tolle Aktion, die fortgesetzt werden sollte

Buchen. Fünf glückliche Gewinner gab es bei der Aktion „Faschenachtstüte für Deheem“, geplant und organisiert von FG Narrhalla, Frauenbund und Kolpingfamilie. Gewonnen haben die Losnummern 272, 257, 296, 218 und 201. Die Nummern sind außen auf der „Faschenachtstüte“ zu finden.

„Schneller als schnell“ waren die 100 Kinder- und Erwachsenen-Tüten weg, die man am Montag beim Verkehrsamt kaufen konnte, berichteten die Verantwortlichen bei der Preisübergabe am Dienstagmittag beim Zunfthaus.

„Es hat uns gefreut, dass die Leute die Aktion so gut angenommen haben“. Die Idee sei „aus der Not geboren“, die Tüten zu packen habe aber viel Spaß gemacht. „Das war „Akkordarbeit“. Eva Herzmann von der Narrhalla gratulierte den Gewinnern gemeinsam mit Herbert und Ute Schwing (FG Narrhalla), Ingrid Weihnmann (Frauenbund) und Sandra Röckel von der Kolpingfamilie Buchen und Stadtmarketing Buchen.

Der erste Preis, ein von Inge Schwab gestalteter Ton-Huddelbätz ging an Kurt Heller aus Buchen. Ein silberner Huddelbätz-Anstecker aus der Werkstatt von Christine Böhrer ging an F. Roos und wird nachgereicht. Der dritte Preis, ein Holzhuddelbätz von F. Geier geht an Familie Hartmann. Über einen Schwartenmagen-Gutschein der Metzgerei Morschhäuser freut sich Markus Wörner. Der fünfte Preis ist ein Gutschein für eine große Laugenbrezel der Bäckerei Lunkenheimer. Der Losinhaber muss sich noch melden. Für alle Gewinner gab es das Buch „Faschenacht in Buchen“. Kurt Heller bedankte sich im Namen der Preisträger für die tolle Aktion und regte an, sie im nächsten Jahr zu wiederholen. Die Idee der „Faschenachtstüten“ war es, ein Stück Buchener Faschenacht in die Wohnzimmer zu bringen – mit Schwartenmagen, Grünkernsuppe, Süßigkeiten, Brezeln und Malwettbewerb. sab