Thermometer von Brauerei entwendet

Unterschefflenz. Unbekannte entwendeten am vergangenen Wochenende ein Thermometer einer Unterschefflenzer Brauerei. Zwischen Samstag, gegen 13 Uhr, und Montag, gegen 8 Uhr, begaben sich die Täter zu dem Unternehmen in der Brauereistraße und machten sich an dem etwa 50 Zentimeter großen, an der Außenwand der Brauerei angebrachten Thermometer zu schaffen, so die Polizei. Nachdem die Diebe die Schrauben gelöst hatten, nahmen sie ihre Beute mit.

AdUnit urban-intext1

Zeugen, die Angaben zu den Tätern machen können oder in diesem Bereich eine verdächtige Wahrnehmung gemacht haben, sollen sich mit dem Polizeiposten Schefflenz, Telefon 06293/233, in Verbindung setzen.