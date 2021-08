Buchen. Im bedeutenden Bildarchiv des Buchener Fotografen Karl Weiß haben sich auch Spuren des jüdischen Lebens in der Buchener Region zwischen 1900 und 1936 erhalten. Die rund eineinhalbstündige Themenführung am 5. September verbindet die lange Geschichte des jüdischen Bezirksfriedhofs in Bödigheim mit Bildmaterial aus dem Weiß‘schen Archiv und bringt dadurch die Biografien einiger jüdischer Familien aus der Stadt Buchen und den heutigen Stadtteilen dem Besucher näher. Interessierte können sich über die Tourist-Information Buchen (Hochstadtstraße 2, Telefon 06281/2780; Mail: info@verkehrsamt-buchen.de) anmelden.

Treffpunkt ist der Eingang des jüdischen Friedhofs in Bödigheim (Am Römer, Bödigheim). Männliche Teilnehmer sollen eine Kopfbedeckung tragen. Im Anschluss besteht die Möglichkeit, ab 15.30 Uhr am Tag der offenen Tür mit Lesung in der Bücherei des Judentums (Obergasse 6, Buchen) teilzunehmen.