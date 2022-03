Thema Windkraft stand im Mittelpunkt

Oberneudorf. Zentrales Thema der Tagesordnung der Ortschaftsratsitzung am 9. März in Oberneudorf war die Projektidee „Windpark Buchen-Limbach“. Entsprechend breiten Raum nahm dieser Tagesordnungspunkt dann auch ein.

Ortsvorsteher Ohnhäuser gab ausführliche Erläuterungen zu dieser Projektidee. Bereits im November kam die Firma Windenergie S&H GmbH aus Hettigenbeuern auf die beiden Gemeinden Buchen und Limbach mit der Idee eines gemeinsamen Windparks zu. Die Planungsfläche auf den Buchener Gemarkungsflächen Einbach, Oberneudorf und Hollerbach ist etwa 290 Hektar groß, ist weitestgehend im Besitz der Stadt und bietet, so Voruntersuchungen, Raum für bis zu zehn Anlagen, die allesamt im Wald liegen und einen Mindestabstand von 1000 Metern zur Wohnbebauung einhalten sollen. Bei einer Nabenhöhe von etwa 160 Metern und der Länge der Rotorenblätter von etwa 80 Metern , wäre von einer Gesamthöhe der Anlagen von etwa 240 Meter auszugehen. Planungsrechtlich ist das Vorhaben im Außenbereich zulässig, sofern öffentliche Belange nicht entgegenstehen, die ausreichende Erschließung gesichert ist und wenn es der Erforschung, Entwicklung oder Nutzung der Wind- oder Wasserenergie dient.

Es handele sich damit um eine privilegierte Maßnahme, die vereinfacht gesagt im Grunde keinen Einspruch gestattet, sofern der Grundstückseigentümer mit Bau und Nutzung einverstanden ist. Mit einem Baubeginn der Windkraftanlagen wäre selbst bei optimistischer Einschätzung frühestens in fünf bis sechs Jahren zu rechnen, vorausgesetzt die erforderliche Änderung der Gesetzeslage erfolgt zeitnah. Ebenso breiten Raum wie diese Erläuterungen nahm die Diskussion ein. Hier standen Fragen der Geräuschemission im Vordergrund sowie die Beeinträchtigung des Waldes durch jeweils 0,8 Hektar Rodungsfläche pro Anlage.

Noch nichts entschieden

Ohnhäuser machte deutlich, dass bisher nichts entschieden ist. Er betonte, dass es wichtig ist mit diesem Thema transparent umzugehen. Ein wichtiger Faktor für die Akzeptanz sei der Verlauf des Planungsprozesses. Die Bürger wollen und müssen immer ganz nah informiert werden. Es sei daher wichtig, dass die Stadt, die Kommune zusammen mit den betroffenen Bürgern in diesen Prozess eng einbezogen wird. Bewusst werde in dieser Sitzung deshalb kein Beschluss des Ortschaftsrates herbeigeführt.

Im Vordergrund stehe zunächst, Meinungen und Standpunkte sowohl der Gremienmitglieder als auch von Bürgern zu erfahren und damit ein möglichst klares Stimmungsbild zu erhalten. Im Übrigen, so Ortsvorsteher Ohnhäuser, sollte nicht vergessen werden, dass nicht die großen weißen Windräder das Problem sind, sondern die von uns allen selbst verursachte Klimakrise, ob man sie wahrhaben will oder nicht. In einer weiteren Sitzung wird sich der Ortschaftsrat zeitnah erneut ausführlich und zur Beschlussfassung mit dem Thema befassen.

In der Fragestunde der Bürger wurde die Idee des Windparks ebenfalls sachlich, aber dennoch angeregt angesprochen. Auch hier spiegelte sich die Sorge um die Beeinträchtigung des Waldes wieder, angesichts der jeweils benötigten Rodungsflächen, die sich zusammen mit dem wohl erforderlichen Wegebau leicht auf zehn Hektar summieren können. Daneben stand auch die Frage im Vordergrund, ob und inwieweit angrenzende Flächen von Privatwald durch die Rodungen bei künftigen Sturmereignissen beeinträchtigt werden. Schließlich wurde von den Bürgern auch die Frage ausreichender Windhöffigkeit sowie die Standorte möglicher Anlagen angesprochen.

Weiter wurde die Einrichtung eines Büchertauschregals behandelt. Allerdings wurden Bedenken geäußert, ob ein solches Büchertauschregal überhaupt gebraucht und genutzt wird. Die Entscheidung darüber wurde erneut vertagt

Mit der Renovierung und Umgestaltung des Wartehäuschens an der Bushaltestelle fiel die Anschlagtafel für freies Plakatieren weg. Ortschaftsrat Bernhard Schnorr hatte bereits in der Sitzung im August des vergangenen Jahres auf dieses Manko hingewiesen. Schließlich wolle man auch den umliegenden Vereinen die Möglichkeit bieten, auf ihre Veranstaltungen hinzuweisen. Ohnhäuser gab bekannt, dass die Kosten für die Anschaffung von Tafeln in der erforderlichen Größe aus Sicht der Ortschaftsverwaltung nicht vertretbar sind. Sein Vorschlag war, eine Anschlagtafel im Eigenbau aus Holz mit einem Dach aus Kupferblech zu fertigen, die sich in gestalterischer Hinsicht an die örtlichen Gegebenheiten anlehnt. Standort könnte direkt neben dem Wartehäuschen sein. Der Ortschaftsrat stimmte diesem Vorschlag einstimmig zu.