Thema Mode im Blickpunkt

Buchen. Bereits im vergangenen Jahr positionierte sich der Buchener Frauenbund mit der Teilnahme an der Fahrradaktion „Steig um aufs Rad“ klar für Nachhaltigkeit und einen bewussten Umgang mit Ressourcen. Dies fand im Rahmen des bundesweiten KDFB -Programms „für mich. für dich. fürs Klima“ statt.

Projekt für Nachhaltigkeit

Auch für dieses Jahr haben die Frauen des Vorstandsteams in Buchen – diesmal in Eigeninitiative – ein Projekt für mehr Nachhaltigkeit geplant. Im Mittelpunkt steht nun das Thema Mode. Dabei kam die Frage auf, wie wir kostengünstig und nachhaltig frischen Wind in die Kleiderschänke bekommen und gleichzeitig nicht mehr benötigte Stücke „in gute Hände“ abgeben können?

Keine Altkleidersammlung

Schnell war die Idee einer Kleidertauschbörse geboren. Diese findet am 23. April von 10 bis 14 Uhr im Wimpinasaal statt. Bei der Veranstaltung können sehr gut erhaltene und tragbare Damenkleidungsstücke, -schuhe oder Taschen abgegeben und im Tausch andere kostenfrei mitgenommen werden.

Wichtig ist den Veranstalterinnen des Frauenbundes besonders, dass es sich nicht um eine Altkleidersammlung, sondern um das Tauschen schöner Stücke in einer gemütlichen Atmosphäre geht. Pro Person sollen nicht mehr als etwa zehn Teile mitgebracht werden.

Kleidungsstücke können bereits ab 9 Uhr abgeben werden, natürlich werden auch im Verlauf der Veranstaltung noch Textilien angenommen Diese werden dann direkt zu den passenden Größen sortiert. Gegen Spenden kann Kuchen für zu Hause zugunsten der Ukrainehilfe mitgenommen werden.