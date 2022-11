Theater in der Baulandschule

Hettingen. „Total vernetzt – und alles klar?!“, unter diesem Motto stand das Theater Q-Rage aus Ludwigsburg auf der Bühne der Baulandschule Hettingen. Eingeladen wurde das Theater Q-Rage durch die „Respekt Coaches“ des Caritasverbandes Neckar-Odenwald-Kreis. Seit 2018 unterstützt das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend mit dem Programm „Respekt Coaches“ bundesweit Schulen beim Kampf gegen Extremismus, Hass und Rassismus.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Das Theaterstück drehte sich rund um die modernen Medien. Was passiert, wenn ich Bilder ins Netz lade? Was mache ich, wenn jemand anders ein Bild hochlädt, das ich nicht im Internet haben möchte? Ist es erlaubt, Gewaltvideos zu verschicken? Im Chat lästern, ist das okay? Kann ich mich mit Leuten treffen, die ich im Internet kennengelernt habe? Diese und weitere Fragen stellten sich Henrik und seine kleine Schwester Lisa während des Stücks.

Gespräch mit Schülern gesucht

Wichtiges Merkmal der Aufführung waren einige Unterbrechungen. In diesen Phasen verließen die beiden Schauspieler ihre Theaterrollen und agierten dann als Moderatoren. Die Moderatoren suchten das Gespräch mit den über 40 Schülern der 5. und 6. Klassen der Baulandschule Hettingen und stellten Fragen wie „Wer von euch chattet regelmäßig?“, auf die als Antwort dann die Mehrheit der Hände in die Höhe gingen. Unterstützung bekamen die Schauspieler von der Polizei: Pamela Friedel vom Referat Prävention des Polizeipräsidiums Heilbronn ergänzte in den Moderationspausen die gespielten Theaterinhalte durch rechtliche Hinweise.

Die Schüler der Baulandschule Hettingen, von denen die meisten bereits einen Account auf Tik-Tok, Instagram oder Snapchat sowie ein Whatsapp-Profil haben, hörten interessiert zu und streckten fleißig, wenn die Moderatoren eine Frage stellten. „Es ist unfair, wenn man peinliche Fotos und Videos macht und versendet. Niemand würde das wollen“, meinte ein Schüler bei der Frage, ob so etwas okay sei.

Die dem Theaterstück folgende Fragerunde nahmen die Schüler ebenfalls gut an und stellten viele Fragen rund um das Thema neue Medien.

Als Resümee der Vorstellung kann gesagt werden, dass dieses Stück bei den über 40 teilnehmenden Schülern einen nachhaltigen Eindruck in Bezug auf einen korrekten Umgang mit den neuen Medien hinterlassen konnte.