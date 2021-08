Bödigheim. Seit weit über 40 Jahren wird in Bödigheim DRK Seniorengymnastik unter der Leitung von Gertrud Friedrich angeboten. Die Corona-Pandemie hat mit dazu beigetragen, dass die Gruppe sehr klein geworden ist.

Zur Abgrenzung von Vereinsangeboten vor Ort wird die zukünftige Gruppe namentlich in „DRK Senioren-Kontaktgruppe mit Bewegung“ umgetauft.

3G-Nachweis erforderlich

Auch die Uhrzeit hat sich etwas verändert, so dass das Angebot nun immer am Dienstag von 16 bis 17 Uhr in den Räumlichkeiten der Schule in Bödigheim stattfindet. Ab Dienstag, 14. September, soll es losgehen. Weitere Termine im September sollen als kostenfreie Schnuppertermine verstanden werden. Die Treffen finden unter Einhaltung der allgemeinen Corona-Hygienemaßnamen statt und sind nur mit 3G-Nachweis (geimpft, genesen, getestet) möglich.

Speziell Ältere und Hochbetagte, aber auch etwas jüngere Menschen mit körperlichen Einschränkungen, chronisch Erkrankte oder auch Bewegungsungeübtere finden hier ihren Platz. Kleine Bewegungsübungen – einfache Sachen wie zum Beispiel den Arm heben und drehen, um etwas aus dem Schrank zu holen – tragen auch gerade im Alter dazu bei, die Lebensqualität erheblich zu steigern.

Vorhandene Fähigkeiten sollen genutzt werden, Kraft- und Balancetraining sollen unter anderem Stürze verhindern und kleine Gedächtnisübungen die Gehirnzellen aktivieren. Ganz gezielt werden die Ressourcen des Einzelnen aktiviert und somit ein Stück Lebensqualität dazu gewonnen.

Die Gruppe soll ein Ort mit Gleichgesinnten sein, mit denen man sich austauschen kann, wo man das Gespräch pflegt und neue Freunde kennenlernt. Ein Ort, an dem es nicht ständig um Erkrankung geht, sondern eher um die Freude am sozialen Zusammensein und an der Bewegung. Gerade auch für diejenigen Senioren – ob Mann oder Frau – die viel Zeit in ihrer Wohnung verbringen und nicht mehr so oft in Gesellschaft sein können, kann gerade diese eine Stunde in der Woche sehr wertvoll und bereichernd sein.