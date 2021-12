Termin muss reserviert werden

Hettingen. Der nächste Blutspendetermin findet am Montag, 10. Januar, von 13.30 bis 19.30 Uhr im Lindensaal, Schwedensteinstraße 27, in Hettingen statt. Zur Sicherheit der Spender muss im Vorfeld ein Termin unter https://terminreservierung.blutspende.de/m/buchen-hettingen-lindensaal reserviert werden.

Bei allen DRK-Blutspendeterminen gilt die 3G-Regel. Aufgrund der bundesweit hohen Zahlen an Corona-Neuinfektionen erhalten ausschließlich Menschen Zutritt zum Blutspendelokal, die den Status geimpft, genesen oder getestet erfüllen. Entsprechende Nachweise sind mitzubringen. (Antigen-Schnelltest nicht älter als 24 Stunden, PCR-Test nicht älter als 48 Stunden). Um Wartezeiten und größere Menschenansammlungen vor Ort zu vermeiden, können keine Tests beim Blutspendetermin vor Ort angeboten werden. Nach einer Impfung mit den in Deutschland zugelassenen Sars-CoV-2-Impfstoffen ist keine Spenderrückstellung erforderlich. Bei Wohlbefinden können Spender am Folgetag der Impfung Blut spenden.

Mehr Informationen und die Terminreservierung unter www.blutspende.de/corona. Der Personalausweis ist zur Blutspende mitzubringen. Informationen rund um die Blutspende bietet der DRK-Blutspendedienst über die kostenfreie Service-Hotline, Telefon 0800/1194911.