Buchen. Für berufstätige Eltern im Homeoffice waren die vergangenen Monate nicht ohne. Zwischen Telefongesprächen und Videokonferenzen mischte sich das Home Schooling, denn Schulen und Kitas waren ja schließlich für lange Zeit geschlossen. Kurz mal die Schuhe vom Sohnemann binden, der Tochter Malstifte reichen, Spaghetti Bolognese kochen und zwischendurch die eigene Arbeit: So ungefähr dürfte der Alltag vieler Eltern ausgesehen haben. Und dürfte auch immer noch so aussehen, denn Schulen und Kindergärten werden aktuell erst schrittweise wieder geöffnet. Es ist also Zeit, mit betroffenen Eltern auf die vergangenen Monate zurückzublicken und nachzufragen: Homeoffice, Home Schooling, Kinderbetreuung und Haushalt auf einmal, geht das überhaupt?

Zulasten der Work-Life-Balance

AdUnit urban-intext1

Es geht, wie in den Gesprächen mit Buchener Familien deutlich wurde, aber nur mit großer Nervenstärke, viel Geduld, Flexibilität und einer guten Absprache zwischen den Eltern. „Man kommt schon häufiger mal ans Limit“, verrät Magnus Brünner. „Vieles lässt sich online flexibler gestalten, aber wann reagiert man beispielsweise auf Mails? Das kann man theoretisch abends machen, um tagsüber etwas mehr Zeit für die Kinder zu haben, aber das geht sehr zulasten der Work-Life-Balance“, findet der Konrektor der Abt-Bessel-Realschule.

Seine Frau ist Grundschullehrerin und in Mutterschutz. Das älteste Kind geht in die erste Klasse, das mittlere in den Kindergarten, und das jüngste wird an diesem Montag ein Jahr alt. „Das ist nicht vergleichbar mit älteren Kindern. Vor allem bei Grundschulkindern braucht es viel Anleitung bei den Hausaufgaben, etwa beim Vorlesen der Texte“, berichtet Brünner. Man werde stark gefordert, und die Zeit fehle für andere Dinge, etwa im Haushalt.

Obwohl sie beide Lehrer sind und dadurch Erfahrung haben mit dem Thema Unterricht: Eins zu eins ließ sich das nicht auf den Alltag der vergangenen Monate übertragen. „Wir wissen natürlich nicht, welche Rituale es in der Schule unserer Tochter gibt. Wir können auch nur ein Not-Programm leisten.“

AdUnit urban-intext2

Bis 14 Uhr arbeitet er tatsächlich in der Schule, erst am Nachmittag hat Brünner Homeoffice und macht den Unterricht von Zuhause aus online. „Die Kinder sind natürlich auch neugierig und wollen mal schauen, was der Papa macht. Die Grenze zwischen Arbeit und Privatem zu ziehen, ist schwer.“ Schließlich wollen die Kleinen auch mal raus, obwohl man grade eine Videokonferenz hat. „Die Absprache mit dem Partner ist sehr wichtig“, so Brünner.

Lehrer ist auch Jens Schwingel, genauso wie seine Frau. Der Sohn ist seit Montag wieder im Kindergarten. „Und unsere Tochter ist viel ausgeglichener, seitdem sie wieder in die Grundschule darf“, erzählt er. Die Kinder hätten gut mitgezogen. „Es ist ja auch schön, wenn man zusammen so viel Zeit miteinander verbringen kann“, findet Schwingel. Er und seine Frau seien aber froh, dass es in den Schulen wieder losgeht. Das biete ihnen und den Kindern wieder eine feste Struktur. „Aber man fühlt sich auch unwohl: Jetzt haben wir wieder mit viel mehr Menschen Kontakt.“

Anderes Alter, andere Probleme

AdUnit urban-intext3

In einer anderen Altersklasse sind die Kinder von Nadine und Daniel Sattler, die eine eigene Ergotherapiepraxis in Buchen betreiben. „Sie gehen in die sechste, achte und zehnte Klasse und können sich auch untereinander helfen“, erzählt Nadine Sattler. Am Anfang musste die Familie erst einmal für alle Arbeitsplätze einrichten, mit Computern und einem Drucker. Dann streikten die Programme, das W-Lan kam nicht hinterher. „Und man hat in der ersten Phase des Home Schoolings gemerkt, das niemand so richtig wusste, was da auf alle zukommt.“

AdUnit urban-intext4

In der Zwischenzeit hat die Familie aufgerüstet, ein neuer W-Lan-Router wurde gekauft. „Jetzt in der zweiten Phase war der Unterricht strukturierter und der Ablauf geregelter. Dafür hat auch die Anwesenheitspflicht gesorgt“, meint Sattler. Für sie und ihren Mann, beides Ergotherapeuten, war es eine Gratwanderung. „Wir wollen unsere Patienten natürlich schützen und müssen dementsprechend streng sein zu unseren Kindern, die das aber verstehen.“ Vormittags müssen die Kinder alleine klar kommen, und am Nachmittag kann die Mutter „höchstens bei kurzen Fragen helfen“. Laut Sattler klappt alles bisher ganz gut, aber: „Höhen und Tiefen sind normal, natürlich kommt es auch mal zum Streit“. Und vor allem den Kindern im Pubertätsalter fehle der Austausch mit Gleichaltrigen.

„Luft ist raus“

Ähnlich wie bei Magnus Brünner erlebt es auch Johannes Mackert häufiger, dass bei einer Videokonferenz die Kinder „dazwischenfunken“. „Wenn die durchs Bild laufen kann das durchaus ein ,Icebreaker’ sein, die Stimmung ist gleich lockerer. Und die Kollegen haben vollstes Verständnis für die Lage“, erklärt Mackert, der für Procter & Gamble in Walldürn arbeitet. Der eine Sohn geht in den Kindergarten, der andere wurde im Oktober sechs Monate alt. Seine Frau könne vieles auffangen, Oma und Opa wohnen nebenan, aber obwohl bisher alles gut funktioniert habe, sei „die Luft raus“. „Man merkt, dass die Kinder schon wochenlang daheim sind. Sie brauchen ihre Spielgefährten, wir als Eltern können das nur bis zu einem gewissen Grad erfüllen.“ Dass die Kindergärten und Schulen wieder öffnen, findet das Ehepaar Mackert gut.

Auch Magnus Brünner befürwortet die schrittweise Öffnung, wenngleich der Wechselbetrieb durchaus neue Herausforderungen bietet. „Grundsätzlich ist das eine Entlastung, aber trotzdem müssen Termine wie ein Arztbesuch gut organisiert werden“, so Brünner. Er betont, dass die Lehrer ihr Möglichstes getan und viel geleistet hätten. Das dürfe man nicht vergessen. „Aber als Eltern im Home Office zu arbeiten, in Verbindung mit Betreuung, Home Schooling und Haushalt, da kommt man oft an seine Grenzen. Der Stresslevel war definitiv um einiges höher.“