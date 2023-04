Telefonbetrüger erneut aktiv

Buchen. Einen unerwünschten Anruf erhielt eine 77-Jährige aus Buchen am Montag, kurz nach 13 Uhr. Eine unbekannte Person gab sich dabei als Angehöriger der Kriminalpolizei aus und sprach davon, dass in der Nachbarschaft Einbrecher festgenommen worden seien. Nach einem kurzen Gespräch erkannte die Angerufene die Situation und stellte Rückfragen zu Namen und Dienststelle, was den Anrufer dazu veranlasste, das Gespräch zu beenden ohne konkrete Forderungen zu stellen.

Wie die Polizei mitteilte, verhielt sich die Frau richtig, denn: „Das Ziel der Unbekannten ist stets, ihre Opfer unter Druck zu setzen und dadurch zur Herausgabe von Geld oder Wertgegenständen zu bewegen.“

Sechs weitere Personen, die im Verlauf des Tages ebenfalls Anrufe angeblicher Polizeibeamter erhalten hatten, machten es ebenfalls richtig, beendeten die Gespräche und reagierten nicht auf die Forderungen der mutmaßlichen Betrüger, so die Polizei weiter.

Die Fälle zeigen, dass diese Betrugsmasche immer noch aktuell ist.

Das Polizeipräsidium Heilbronn rät deshalb: „Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Legen Sie den Hörer auf. So werden Sie Betrüger los. Werden Sie misstrauisch bei Forderungen nach schnellen Entscheidungen, Kontaktaufnahme mit Fremden sowie Herausgabe von persönlichen Daten, Bargeld, Schmuck oder Wertgegenständen. Wählen Sie die 110 und teilen Sie den Sachverhalt mit. Benutzen Sie nicht die Rückruftaste, da Sie sonst wieder bei den Tätern landen. Sprechen Sie am Telefon nicht über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse. Beraten Sie sich mit Ihrer Familie oder Personen, denen Sie vertrauen.“