Teilnehmerinnen am „Girl’s Day“ gesucht

Odenwald-Tauber. Die örtliche Bundestagsabgeordnete Nina Warken ruft junge Frauen zwischen 16 und 21 Jahren aus dem Bundestagswahlkreis Odenwald-Tauber dazu auf, am Girls’ Day 2023 in Berlin teilzunehmen. „Gerade in MINT-Berufen, der Politik oder im Handwerk fehlen Frauen. Der ,Girls´ Day’ motiviert Schülerinnen und junge Frauen, sich mit ihrer beruflichen Zukunft auseinanderzusetzen und sich in Institutionen und Unternehmen über Berufe zu informieren, die jenseits klassischer Rollenbilder liegen“, erläutert Bundestagsabgeordnete Nina Warken den Hintergrund des Aktionstages. Leitthema der Veranstaltung sei dieses Mal: „Nachhaltigkeit durch Innovation. Mit MINT-Fächern Zukunft gestalten.“

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Zum diesjährigen ,Girls’ Day’ lädt die Konrad-Adenauer-Stiftung am 26. und 27. April junge Frauen aus ganz Deutschland nach Berlin ein. So werde zum Beispiel CDU-Fraktionsvorsitzender Friedrich Merz die Teilnehmerinnen im Bundestag willkommen heißen und ihnen damit die Chance bieten, an einem Sitzungstag hinter die Kulissen des Parlaments zu schauen, kündigte Warken an. Interessentinnen aus ihrem Wahlkreis rufe die Bundestagsabgeordnete besonders gerne dazu auf, sich für das zweitägige Event in Berlin zu bewerben.

Junge Frauen im Alter von 16 bis 21 Jahren aus allen Schultypen sowie in der Übergangsphase zwischen Schule und Beruf können sich per E-Mail unter Angabe ihres Geburtsdatums mit einem ein- bis zweiseitigen Motivationsschreiben bei girlsday@kas.de bewerben. Einsendeschluss ist der 31. März. Die Platzzahl ist begrenzt. Nach Abschluss des Auswahlverfahrens erhalten die Teilnehmerinnen ein Schreiben mit Details zum Ablauf und zur Organisation der An- und Abreise.