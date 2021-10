Technische Störung am Samstag

Buchen. Zu einer vorübergehenden technische Störung bei der Volksbank Franken kam es am Samstag, 16. Oktober, von 1 bis 15 Uhr, teilt die Bank mit. Das habe zu Einschränkungen in der Bargeldversorgung und im Zahlungsverkehr geführt, so Vorständin Karin Fleischer im Rahmen einer Pressemitteilung.

Es habe sich weder um Cyber-Angriffe noch um betrügerische Aktivitäten gehandelt. Die Sicherheit der IT-Systeme sei zu keiner Zeit gefährdet gewesen, ergänzte Fleischer weiter.

Zur Sicherstellung der Bargeldversorgung sei in einigen Filialen kurzzeitig der persönliche Servicebetrieb aufgenommen worden. Dank des schnellen Einsatzes der Bankmitarbeiter hätten den Kunden alle Funktionen ab 15 Uhr wieder voll zur Verfügung gestanden. Der Vorstand der Volksbank Franken bedauere die Unannehmlichkeitenfür die betroffenen Kunden.