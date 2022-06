Team Odenwald siegt in Buchen gegen Team Bauland

Buchen. „75 Jahre Fußballkreis Buchen“, ein echter Grund zum Feiern auch wenn das eigentliche Jubiläumsdatum bereits ein Jahr zurückliegt. Team „Bauland“ gegen Team „Odenwald“ – so hieß es bereits am 12. Mai 1946, an dem Tag als im Gasthaus „Zur Post“ in Buchen der Fußballkreis Buchen offiziell gegründet wurde. Austragungsort dieser Partie war damals das „Sportfeld im Hettinger Tal“. 76 Jahre später kam es am Sonntag zur Neuauflage dieser Partie, diesmal im schmucken TSV-Stadion in Buchen, wo zahlreiche Zuschauer dieser Partie einen würdigen Rahmen gaben und wohl ähnlich begeistert waren wie die Fußballanhänger im Jahre 1946. Das Team Odenwald setzte sich mit 5:1 durch.

