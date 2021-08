Hainstadt. Ein Tanzabend für Frauen findet am Mittwoch, 22. September, um 19 Uhr in der Pfarrscheune in Hainstadt statt. Die Idee „Tanzen für den Frieden“ ist eine Initiative von Friedel Kloke-Eibl und ihren Töchtern, um den Internationalen Tag des Friedens zu unterstützen. In vielen europäischen Ländern, in Südamerika, Australien und Kanada werden sich unzählige Menschen die Hände beim Tanz reichen, um den Frieden und eine offene Welt der Toleranz zu fördern. Die Leitung hat Beate Glauner-Klos, Dozentin für Meditation des Tanzes.

