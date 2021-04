Tanja Leitz ist neue Konrektorin

Buchen. Die Jakob-Mayer-Grundschule (JMGS) in Buchen hat eine neue Konrektorin: Schon kurz vor den Osterferien wurde Lehrerin Tanja Leitz von Schulrat Uwe Wurz im Beisein von Rektorin Heike Busch durch Übergabe der Ernennungsurkunde in ihr Amt eingeführt.

Tanja Leitz ist seit 2001 Lehrerin an der Jakob-Mayer-Grundschule und wird von Schulleitung, Lehrerinnen, Eltern und Schülern wie auch von externen Kooperationspartnern als engagierte und kompetente Kollegin und Lehrerin geschätzt, die mit Geschick und großem Einsatz die Schule mitgestaltet.

Sei es in der Recheninsel oder als Koordinatorin der AIM-Sprachfördermaßnahmen, als Mitglied des Steuerungsteams Schulentwicklung, des Schulleitungs- und des Krisenteams oder als Koordinatorin der Kooperation mit der Musikschule Buchen: Tanja Leitz hat bereits vor ihrer Entscheidung, sich als Konrektorin zu bewerben, vielfach unter Beweis gestellt, dass sie perfekt für das Amt geeignet ist.

„Ich freue mich persönlich und für die gesamte Schulgemeinschaft, dass wir eine so fähige und hochengagierte Konrektorin haben und bin davon überzeugt, dass wir unsere Zusammenarbeit gewinnbringend für alle am Schulleben Beteiligten perfekt gestalten werden“, sagt Rektorin Heike Busch.

Tanja Leitz wurde am in Deggendorf geboren und studierte zunächst vier Semester Psychologie in Heidelberg, bevor sie ins Lehramtsstudium wechselte. Nach dem zweiten Staatsexamen war sie im Schuldienst zunächst zwei Jahre in Weil am Rhein und ein Jahr an der Grundschule Rippberg eingesetzt, bevor sie an die Jakob-Meyer-Grundschule kam. Sie lebt mit ihrer Familie in Hettingen und ist seit vielen Jahren aktives Mitglied der Stadtkapelle Buchen. Das Kollegium hat seine Freude über die Ernennung mit einem persönlichen Blumengruß zum Ausdruck gebracht. Eine gebührende Feierstunde wird zu gegebener Zeit nachgeholt.