Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Neue Agrar-Genossenschaft Agroa - Fusion ist abgeschlossen / BAG Franken aus defizitärem Bereich herausgeführt / Raiffeisenmarkt Buchen soll aufgewertet werden Tage der alten Getreidespeicher in Buchen sind wohl gezählt

Die neue Agrar-Genossenschaft Agroa Raiffeisen sieht sich nach der vollzogenen Fusion auf einem guten Weg. Den Markt in der Buchener Eisenbahnstraße will man aufwerten. Die alten Getreidespeicher dagegen stehen vor dem Abbruch. Das wurde in einem Pressegespräch deutlich.