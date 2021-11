„Tabaluga“ in Buchen

Buchen. Wer kennt ihn nicht, den kleinen Drachen Tabaluga, der auf seiner Reise zur Vernunft allerhand Aufregendes erlebt. Das liebevoll arrangierte Musical-Abenteuer für die ganze Familie – „Tabaluga – oder die Reise zur Vernunft“ – bringt die Geschichte des aufgeweckten Drachenkindes auf die Bühnen und ist am 17. Januar ab 16.30 Uhr auch in der Stadthalle in Buchen zu erleben. Abenteurer und Drachenfreunde aller Altersklassen erwartet eine fantasievolle und spannungsgeladene Musikgeschichte aus der Feder von Peter Maffay und Rolf Zuchowski. Karten gibt es bei den FN in Buchen.

