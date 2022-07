Suche geht auch nach 77 Jahren weiter

Mehr als 77 Jahre nach dem Absturz zweier Militärflugzeuge suchen 14 Studenten und Professoren aus den USA im Waldgebiet Bulau nach Spuren der Opfer. Drei der dort Umgekommenen sind bisher nicht identifiziert.

Buchen. Die Bilder ähneln denen aus dem Jahr 2019: Mit großen Sieben untersuchen derzeit Studenten das Erdreich in einem Waldstück des Waldbezirks Bulau. Vor drei Jahren war ein Ausgrabungsteam des staatsnahen US-amerikanischen Vereins „History Flight“ bei seiner Suche genauso vorgegangen. Damals wie heute hofft man, kleine Reste von Ausrüstungsgegenständen, von Bomben- oder Metallsplittern oder Knochenreste zu finden. Diese sollen dabei helfen, die drei bei dem Absturz im Jahr 1944 Getöteten zu identifizieren.

Absturzkrater

Der Absturz zweier Bomber im Jahr 1944 bei Buchen Die Hintergründe des Absturzes recherchierte der Hobby-Historiker Roland Watzl Ende der 1990er Jahre. Im Jahr 2002 erschien darüber ein Artikel in der Heimatzeitschrift „Der Wartturm“. Demnach nahmen am 30. Dezember 1944 frühmorgens 181 B-17-Bomber mit jeweils neun Mann Besatzung und bis zu 16 Bomben an Bord Kurs auf Mannheim. Gegen 13 Uhr berührten sich bei einem komplizierten Flugmanöver über dem Odenwald zwei Maschinen mit den Tragflächen in 8000 Meter Höhe. Die erste Maschine schlug in einem Waldgebiet bei Stürzenhardt auf. Dort gab es keine Überlebenden. Die andere Maschine geriet in einen Trudelflug und stürzte schließlich im Waldgebiet Bulau bei Buchen ab. 13 Tote wurden entdeckt und auf dem Friedhof in Steinbach beigesetzt. Ein Überlebender wurde 53 Tage lang im Krankenhaus in Buchen behandelt, ein weiterer schlug sich bis Michelstadt durch und wurde dort gefangen genommen. Drei der Abgestürzten werden bis heute vermisst. mb

Das Team von der „Indiana University of Pennsylvania“ will darüber hinaus ermitteln, wo der Rand des Absturzkraters verläuft und somit seinen Umfang feststellen. „Wir wollen herausfinden, wie weit Wrackteile geflogen sind“, erläutert Professor Dr. Andrea Palmiotto, die Leiterin der Expedition. „Wir wollen wissenschaftlich untersuchen, wo wir suchen sollen.“

Dabei hilft unter anderem ein Vergleich der Landschaft hier im Ausgrabungsgebiet mit der in der Umgebung. „Die Landschaft sieht hier anders aus“, stellt Palmiotto fest. Das abgestürzte Flugzeug habe am Unglückstag am 30. Dezember 1944 eine Schneise in den Wald geschlagen und durch die Wucht des Aufpralls und einer Explosion einen Krater erzeugt. Diese „Delle“ in der Landschaft und der unterschiedliche Bewuchs fielen heute noch auf.

Untersuchung mit Bodenradar

Auch die Struktur des Erdreichs habe sich im Bereich der Absturzstelle verändert. Diese wollte man eigentlich mit einem Bodenradar, auch GPR genannt, untersuchen. Nach den Worten von Professor Dr. Willian Chadwick liegt dieses Gerät allerdings beim Zoll in Köln. Das Team hofft, dass die Beamten dort den Detektor bald freigeben werden. Denn mit diesem Gerät könne man das Erdreich besser untersuchen als mit Metalldetektoren. Es mache Strukturen im Erdreich sichtbar. Durch den Vergleich unterschiedlicher Bodenbeschaffenheiten könne man so Zerstörungen im Boden entdecken.

Für viele der elf Teilnehmer im Alter von 20 bis 23 Jahren ist der Einsatz in Deutschland die erste Fernreise. Sie studieren Archäologie und Geschichte und sollen hier Erfahrungen im wissenschaftlichen Arbeiten sammeln.

Freude über Besuch

„Die Studenten sind begeistert von der Landschaft und den vielen Rad-und Wanderwegen“, sagt Palmiotto. Da man nur an den fünf Werktagen jeweils von 8 bis 17 Uhr an der Absturzstelle arbeiten werde, bleiben die Wochenenden für kulturell-historisch orientierte Ausflüge frei. So plane man, Heidelberg, München, das Konzentrationslager Dachau und Frankfurt zu besuchen. Eventuell werde man in die Alpen reisen.

Und auch die Region wolle man erkunden. So denke man an eine Stadtführung durch Buchen und an einen Tagesausflug nach Rothenburg ober der Tauber. Dem Buchener Waldschwimmbad haben die Studenten schon einen Besuch abgestattet.

Außerdem sind die jungen Leute sehr daran interessiert, Einheimische kennenzulernen, möglicherweise Zeitzeugen des Absturzes, die interessante Geschichten darüber erzählen können. Schön wäre es für die Studenten auch, Kontakte zu Gleichaltrigen zu knüpfen, die Archäologie oder Geschichte studieren.„Wir freuen uns über Besuch“, sagt Andrea Palmiotto. Vielleicht werde man in der vierten Ausgrabungswoche Menschen aus der Region als Helfer einladen. Übrigens: Wer mit den amerikanischen Studenten in Kontakt treten will, muss nicht unbedingt Englisch sprechen. Jennifer Zimmermann begleitet das Ausgrabungsteam der „Indiana University of Pennsylvania“ als Dolmetscherin. Sie verfügt über deutsche Wurzeln und hat in den USA als Deutschlehrerin gearbeitet.