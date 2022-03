Stützpunkte schließen

Bödigheim/Fahrenbach. Die Impfstützpunkte in Bödigheim und Fahrenbach stellen ihren Betrieb Ende März ein. Letzter Impftag ist am Mittwoch, 30. März. Zukünftig sollen Impfungen vorwiegend von niedergelassenen Fach- und Hausärzten durchgeführt werden. Das hat das Landratsamt am Sonntag mitgeteilt. Grundlage für die Entscheidung ist eine stetig sinkende Nachfrage nach Impfangeboten. Deshalb hat das Land angekündigt, jedem Landkreis ab April nur noch eine Impfeinheit zur Verfügung steht. Im Neckar-Odenwald-Kreis soll diese Impfeinheit als mobiles Impfteam vorgehalten werden, das in Einrichtungen oder Gemeinden eingesetzt werden kann. Stationäre Impfstützpunkte wird der Kreis nicht mehr betreiben.

Geimpft wird bis Ende März

Bis Ende März besteht weiterhin die Möglichkeit, sich in den Impfstützpunkten in Bödigheim und Fahrenbach mit oder ohne Termin impfen zu lassen. Angeboten werden Erst-, Zweit-, Auffrischungs- und Viertimpfungen. Geöffnet ist mittwochs von 13 bis 20 Uhr sowie freitags und samstags von 9 bis 16 Uhr. Entsprechende Informationen sind über die Internetseite des Landratsamts abrufbar. „Das Gesundheitsamt appelliert an alle, die sich bisher noch nicht haben impfen lassen, dies auch schon mit Blick auf den Herbst dringend noch zu tun“, heißt es in der Pressemitteilung.

Hausarzt kontaktieren

Für ausstehende Zweitimpfungen aus den Impfstützpunkten, die ab April fällig werden, sollen die Betroffenen rechtzeitig Kontakt mit ihrer Hausarztpraxis oder einem niedergelassenen Arzt aufnehmen, um einen Termin zu vereinbaren. Wer keinen Hausarzt hat, kann auf der Internetseite der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg unter www.arztsuche-bw.de den Standort der nächstgelegenen Arztpraxis finden, um einen Termin für eine Zweitimpfung zu vereinbaren.

Der Mindestabstand zwischen Erst- und Zweitimpfung beträgt bei Biontech und Novavax drei Wochen, bei Moderna vier Wochen. Das Landratsamt empfiehlt, mindestens zwei Wochen vor der gewünschten Impfung Kontakt mit der entsprechenden Arztpraxis aufzunehmen.

Zweitimpfungen mit Novavax werden insbesondere von folgenden Praxen durchgeführt: Dr. Seitz, Hardheim, Telefon 06283/342; HNO-Zwillinge, Mosbach, Telefon 06261/4044; Dr. Thomas Ulmer und Dr. G. Lotter-Elchner (Neckarelz), Telefon 06261/7212; Dr. Joachim Rösch, Seckach, 06292/1280.