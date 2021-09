Tiefbauarbeiten in Götzingen - Erneuerung der Treppenanlagen am Friedhof / Arbeiten an der Asphaltdecke im „Schlierstadter Weg“ Stützmauer wird teilweise saniert

Teile der Stützmauer am Götzinger Friedhof sowie die Treppenanlagen werden saniert. Das beschloss der Gemeinderat in seiner Sitzung am Montag und vergab den entsprechenden Auftrag. © Maren Greß