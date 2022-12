Stromausfall in Kernstadt

Buchen. In mehreren Straßen in der Buchener Kernstadt ist gestern Nacht der Strom ausgefallen. 70 bis 75 Betroffene reklamierten über das Störungstelefon der Stadtwerke Buchen den Stromausfall.

Wie Geschäftsführer Andreas Stein auf FN–Anfrage mitteilte, kam es am Montag gegen 22 Uhr zu einem technischen Defekt im Mittelspannungsnetz in der Berthold-von-Henneberg-Straße im Bereich der Tierklinik. Bei diesem sogenannten Erdschluss geriet ein Außenleiter eines Kabels in Kontakt mit der Erde. Das Stromnetz hielt dem Defekt stand wegen einer im Umspannwerk in Hettingen eingebauten Erdschlusslöschspule – allerdings nur etwa 45 Minuten lang.

Gegen 22.45 Uhr kam es zu einem zweiten Erdschluss im Bereich Friedhof/Steinäckerweg und somit zum Kurzschluss. Dadurch fiel der Leistungsschalter der Stromübergabe in der Friedrich-List-Straße aus. Weitere Trafostationen schalteten sich ab. Betroffen von dem Stromausfall waren folgende Straßen: Berthold-von-Henneberg-Straße, Am Himmelreich, In der Hainsterbach, Steinäckerweg, Kläranlage, Brahmsstraße, Heinrich-Lauer-Straße, Am Nahholz, Hollerbacher Straße sowie Straßen im Bereich des Friedhofs und Krankenhauses. Gegen 23.50 Uhr war die Störung beseitigt. Gegen 0.20 Uhr waren alle Trafostationen wieder am Netz. mb