Stricktaschen für Senioren des Caritas-Pflegezentrums in Waldhausen

Buchen. 100 selbst gestrickte Taschen, die man an Rollatoren oder Rollstühle hängen kann, haben der Verein „Stricksocken für RheinBerg“, Zweigstelle Buchen, und das Mehrgenerationenhaus für die Bewohner des Caritas-Pflegezentrums St. Josef in Waldhausen gespendet. Wie es in einer Mitteilung heißt, übergaben Maritta Sennert und Gabriele Wasinger die kleinen bunten Taschen an die Heimleitung.

„Unsere Bewohnerinnen und Bewohner haben sich sehr über das Geschenk gefreut“, sagte Heimleiter Steffen Knapp und dankte den Organisatorinnen herzlich für diesen Einsatz. „Stricksocken für RheinBerg“ ist ein gemeinnütziger Verein, der Obdachlosen, von Wohnungsnot bedrohten Menschen sowie Kindern und Jugendlichen in schwierigen Situationen mit handgefertigten Stricksocken Freude und Wärme schenken will. pm