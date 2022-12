Stimmungsvolle Adventsmusik

Buchen. Die beiden Chöre „Cantamus“ und „Cantus M“ des MGV „Liederkranz“ Buchen haben am Samstagabend ein Adventssingen in der Stadtkirche St. Oswald gestaltet. Die beiden Chöre sangen unter Leitung von Michael Wüst vor etwa 150 Besuchern Gospels und Weihnachtslieder aus verschiedenen Ländern. Hans-Georg Eistert las zwischen den einzelnen Aufführungsblöcken zu den Liedern passende Texte weltlicher und geistlicher Autoren. Peter Schneider leitete die fast einstündige Veranstaltung mit dem „Präludium a-Moll“ von Johannes Sebastian Bach an der Kirchenorgel ein. Dieser begleitete die Chöre auch bei einzelnen Liedern am E-Piano. „Cantamus“ und „Cantus M“ musizierten im Wechsel. Den Schlusspunkt des stimmungsvollen Abends in der Stadtkirche setzten beide Chöre gemeinsam mit „Schön ist die Erde“, einer schlesischen Volksweise, arrangiert von Anders Öhrwall. Bild: Martin Bernhard

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1