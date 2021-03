Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Erinnerung in Buchen lebendig - Kurt Hemberger starb vor genau einem Jahr / Gedenken an verdienten Bürger und Fastnachter Stiftungstafel am Zunfthaus enthüllt

Otto Hemberger (rechts) enthüllte die Metalltafel. Diese ist dem Stifter des Bleckers im Mauerwerk des Zunfthauses gewidmet, seinem Bruder Kurt Hemberger. Dieser starb vor einem Jahr im Alter von 96 Jahren. Bürgermeister Roland Burger, stellvertretender „Narrhalla“-Vorsitzender Uwe Ristl und Vorsitzender Herbert Schwing (von links) gedachten am Sonntag des verdienten Buchener Bürgers. © Martin Bernhard