Buchen/Mudau. Werner Bier, langjähriger Pfarrer, Dekan und Leiter der Buchener Seelsorgeeinheit, ist am Sonntag im Alter von 81 Jahren gestorben. Die katholische Kirchengemeinde gab dies auf ihrer Homepage bekannt. Bier wirkte von 1997 bis 2008 als Geistlicher in Buchen. Er lebte die offene Ökumene mit seinem ehrlichen, unverkrampften, aktiven und mutigen Charakter. Nach seiner Buchener Amtszeit war er sechs Jahre lang Leiter der Seelsorgeeinheit in Mudau – obwohl er sich bereits in den Ruhestand hätte versetzen können.

Nach seinem 75. Geburtstag zog er sich nach Waldhausen zurück, doch das geistliche Wirken setzte er fort. Im Buchener Ortsteil arbeitete er für die Seelsorgeeinheit mit und hielt regelmäßig Gottesdienste. Zudem betreute er die Bewohner des Altenheims und die beiden Ordensschwestern. Bier war außerdem unter anderem ehrenamtlicher Vorsitzender des Caritas-Verbands, Dekanatsaltenseelsorger und engagierte sich für die Priesterpensionäre.

Kritisch beobachtete und begleitete er die allgemeine Entwicklung der katholischen Kirche, doch für ihn war immer klar: Pfarrer war er trotzdem gerne. „Was ich heute bin, verdanke ich neben meinen Eltern meinem Glauben und der Gemeinschaft der Kirche“, sagte er anlässlich seines 80. Geburtstags. ms/Bildarchiv: Simone Schölch