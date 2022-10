Buchen. Alexej Gorlatch, Professor für Klavier an der Mannheimer Musikhochschule, und seit seinem ersten Preis beim renommierten ARD-Musikwettbewerb regelmäßiger Gast auf den großen Konzertpodien dieser Welt, war vergangenen Freitag im Rahmen der Reihe „Buchen in Concert“ in der Stadthalle Buchen mit Werken von Haydn, Beethoven und Chopin zu erleben.

Um es vorweg zu nehmen: Das Konzert lässt sich nicht anders denn als Sternstunde pianistischer Hochkultur beschreiben.

Alexej Gorlatch hatte für seinen Buchener Klavierabend ausnahmslos berühmte „Gassenhauer“ der Klavierliteratur ausgewählt. Stücke, die man schon oft gehört hat und von denen man vielleicht das ein oder andere glaubte, schon zu oft gehört zu haben.

Doch die Brillanz, mit der Gorlatch diese Stücke bis ins kleinste Detail hinein ausgestaltet und durchdrang ohne den großen Spannungsbogen zu verlieren, lies diese in einem ganz neuen musikalischen Licht erscheinen.

Sturm und Drang

Mit Haydns e-Moll-Sonate Hob. XVI:34 und Beethovens „Sturm-Sonate“ (Op. 31 Nr. 2) hatte Gorlatch für die erste Hälfte seines Klavierabends zwei Werke ausgesucht, die bei allen musikalischen und kompositorischen Unterschieden auch einige Gemeinsamkeiten aufzuweisen hatten. Nicht zuletzt die Tatsache, dass beide Werke immer wieder dem Sturm und Drang zugeordnet worden sind. Gorlatchs Interpretation der beiden Sonaten widerstand der Versuchung, einer oberflächlich virtuosen Sturm und Drang-Deutung dieser Werke zu folgen. Vielmehr gelang dem Pianisten eine äußerst differenzierte, die musikalischen Ebenen der Werke von allen Seiten auf überraschende und doch stets stilsichere Interpretation.

Die zweite Hälfte des Abends war ganz dem Werk Chopins gewidmet. Zwei wahre Repertoire-Brocken, das b-Moll Scherzo (Op. 31) und die As-Dur Polonaise (Op. 53) umrahmten je zwei Etüden (Op. 10 Nr. 3 und Nr. 4) und Préludes (Op. 28 Nr. 4 und Nr.1 5). Eine Auswahl, die den gesamten Kosmos der musikalischen Sprache Chopins abgebildet hatte. Eine Sprache, die für Alexej Gorlatch ganz offensichtlich eine Art musikalische Muttersprache ist. Er durchschritt diesen Kosmos mit großer pianistischer Leichtigkeit und Eleganz, ohne selbst in den schwierigsten Passagen sein untrügliches Gespür für feinste dynamische Nuancen und ausbalancierte Klanggestaltung zu verlieren.

Das Buchener Publikum zeigte seiner Begeisterung mit lang anhaltendem Applaus.