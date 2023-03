Sternsinger sammelten über 233 000 Euro

Buchen/Mosbach. Unter dem Motto „Kinder stärken, Kinder schützen - in Indonesien und weltweit“ stand der Kinderschutz im Fokus der Sternsingeraktion 2023.

Weltweit leiden Kinder unter Gewalt. Die Weltgesundheitsorganisation schätzt, dass jährlich eine Milliarde Kinder und Jugendliche physischer, sexualisierter oder psychischer Gewalt ausgesetzt sind - das ist jedes zweite Kind. Viele Kinder, Jugendliche und Erwachsene waren in diesem Jahr im Dekanat Buchen-Mosbach mit großem Einsatz für die gute Sache unterwegs, um die Spenden einzusammeln und den Segen in die Häuser der Städte und Dörfer zu bringen. So gilt es nun das großartige Gesamtergebnis in Höhe von 233 555,67 Euro des Dekanats Mosbach-Buchen zu verkünden.

Dekan Johannes Balbach freute sich sehr über dieses große Engagement und lobte den sozialen Einsatz aller Sternsingerinnen und Sternsinger, deren Gruppenleiterinnen und Gruppenleiter und aller Hauptverantwortlichen und sprach allen seinen großen Dank aus.

Selbst Regen, Kälte und Wind hielten die Kinder und Jugendlichen nicht davon ab, diesen selbstlosen Dienst für Kinder in Not zu leisten, ihre Freizeit einzusetzen, um von Haus zu Haus zu gehen und um Spenden zu bitten, damit Not gelindert werden kann.

Dekan Balbach rechnet es den Kindern und Jugendlichen hoch an, dass sie sich gerade in der heutigen Zeit für diese soziale Aufgabe engagieren. Er dankte jenen, die durch ihre Spende ein Zeichen der Solidarität gesetzt haben und den Sternsingerinnen und Sternsingern die Türen öffneten und ihnen damit Wertschätzung entgegenbrachten.

In Asien, der Schwerpunktregion der Sternsingeraktion 2023, zeigt das Beispiel der Alit-Stiftung in Indonesien, wie mit Hilfe der Sternsinger Kinderschutz und Kinderpartizipation gefördert werden. Seit mehr als zwanzig Jahren unterstützt Alit an mehreren Standorten Kinder, die aus unterschiedlichen Gründen gefährdet sind oder Opfer von Gewalt wurden. In von Alit organisierten Präventionskursen lernen junge Menschen, was sie stark macht: Zusammenhalt, Freundschaften, zuverlässige Beziehungen und respektvolle Kommunikation.