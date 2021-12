Sternsinger kommen virtuell

Buchen. Auch in der Seelsorgeeinheit Buchen wird die Sternsingeraktion nicht in Präsenz durchgeführt. Das Motto „Gesund werden – gesund bleiben, ein Kinderrecht weltweit“ gilt natürlich genauso für die Kinder, die als Sternsinger unterwegs gewesen wären. Damit der Segen aber trotzdem die Familien und Häuser erreicht, werden Informationszettel und Segensaufkleber verteilt, die auch in einzelnen Geschäften oder den Kirchen der Seelsorgeeinheit ausliegen. Spenden für die Aktion können auf das Konto der katholischen Kirchengemeinde Buchen (IBAN: DE 93 6746 1424 0001 1858 37, BIC: GEONDE61BUC, Stichwort: „Sternsinger“) überwiesen oder im katholischen Pfarramt, Pfarrgasse 11, abgegeben werden. Außerdem hat das Vorbereitungsteam ein Video mit dem aktuellen Lied sowie Bilder aus vergangenen Jahren erstellt, welches über die Homepage der Kirchgemeinde abrufbar ist.

