Sternsinger erfolgreich unterwegs

Buchen. In diesen Tagen waren viele Kinder begeistert unterwegs, um den Segen „Christus mansionem benedicat- Christus segne dieses Haus“, in die Häuser und Herzen der Menschen zu bringen und dabei Spenden für Kinder in der Not zu sammeln. Allein in der Kernstadt wurden rund 14 000 Euro gesammelt. (Über das gesamte Ergebnis wird noch berichtet). Leider konnten nicht in allen Häusern jemand erreicht werden. In den Geschäften der Innenstadt, den Stadtteilen, Kirchen und im Pfarrbüro sind deshalb noch Spendendosen aufgestellt, außerdem liegen die Segensaufkleber für die Häuser dabei mit aus. Dank galt allen Helfer und Helferinnen, welche die Aktion mit ihren vielen Tätigkeiten begleitet haben.

