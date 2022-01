Weshalb der Steg über die Morre in der Lohplatzstraße trotz Niedrigwasser noch immer verschmutzt und deshalb für Passanten kaum begehbar sei, wollte Simone Farrenkopf (CDU) in der Sitzung des Gemeinderats am Montag in der Stadthalle wissen. Sie sprach von einer „unschönen Sache“. Von Bürgern habe sie deswegen viele Anfragen erhalten. „Der Steg müsste gereinigt werden“, so die

...