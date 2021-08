Stefan Mechler für Blutspende geehrt

Einbach. In der Ortschaftsratssitzung in Einbach am vergangenen Mittwoch führte Ortsvorsteher Jochen Kraus die Blutspenderehrung durch. Er bedankte sich bei dem zu ehrenden Stefan Mechler für die Bereitschaft, Blut zum Wohle der Gemeinschaft zu spenden und damit auch Leben zu retten. Zunächst gab er einen Einblick in die Thematik der Blutspende. Wer darf Blut spenden und wie oft, ethische Grundsätze und die große Bereicherung der Gesellschaft wurden erläutert und gewürdigt. Im Anschluss überreichte er die Blutspenderurkunde und die Blutspenderehrennadel in Gold 25-maliges Spenden an Stefan Mechler. Er dankte ihm auch im Namen von Bürgermeister Roland Burger, von dem er ein kleines Präsent überreichte.

