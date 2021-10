Startschuss für FN-Projekt „Die Faktenchecker“ ist gefallen

Buchen. Das FN-Projekt „Die Faktenchecker“ geht in eine neue Runde. Kürzlich fand an der Helene-Weber-Schule in Buchen die Auftaktveranstaltung statt. Die Klasse BK2P1 mit ihrer Lehrerin Annegret Weber nimmt daran teil. Das Bildungsprojekt der Fränkischen Nachrichten will dazu animieren, Verantwortung in Schule, Betrieb und in der Gesellschaft zu übernehmen sowie ein Bewusstsein für Land und Leute in der Region zu entwickeln, um die Verwurzelung zu fördern. Wichtig ist zudem das Thema Allgemeinwissen – nicht nur mit Blick auf Weltpolitik oder Wirtschaft, sondern ganz besonders auch auf lokaler und kommunaler Ebene. „Wir wollen die Schüler zum Zeitunglesen verführen“, erklärte Projektleiter Wolfgang Berger. Ein Jahr lang bekommen die Schüler per Smartphone, Tablet oder PC Zugriff auf die digitale Zeitung der FN und haben so die Gelegenheit zur ausgiebigen Lektüre der Fränkischen Nachrichten – jederzeit und überall. In erster Linie sollen die Schüler einfach nur regelmäßig die Tageszeitung lesen: Ein monatliches Online-Quiz soll zeigen, was die Teilnehmer aus der Lektüre mitnehmen. Am Ende warten ein Abschlusstest und eine Prämierung. Die beste Klasse wird ausgezeichnet. Auch an der Frankenlandschule in Walldürn und der Zentralgewerbeschule in Buchen fiel in dieser Woche bereits der Startschuss. Bild: Maren Gress

