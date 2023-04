Starkes Zeichen der Ökumene

Buchen. Wenn knapp hundert Menschen unterschiedlichen Alters und Konfessionen in der mit Kerzenlicht illuminierten Tropfsteinhöhle gemeinsam das Vater Unser beten, dann ist dies ein starkes Zeichen nicht nur der Ökumene.

So gelang es dem Organisationsteam aus der evangelischen und katholischen Pfarrgemeinde sowie von Kolping Buchen auch in diesem Jahr wieder, einen sehr ansprechenden Jugendkreuzweg in ungewohnter Umgebung, nämlich rund um die Eberstadter Tropfsteinhöhle anzubieten.

Dem emotionalen Höhepunkt in der Höhle gingen vier weitere Stationen im Freien voraus, wobei das Leitthema des diesjährigen Jugendkreuzweges unter „beziehungsweise“ stand und den TeilnehmerInnen das Leiden und Sterben Jesu auf ganz unterschiedliche Weise näherbrachte. Alltagssituationen zu menschlichen Beziehungen wechselten dabei immer mit bekannten Passagen aus der Passion. Vertieft wurden diese Betrachtungen über das eigene Verhältnis zu Leid, Ausgrenzung und Einsamkeit durch sehr persönliche Impulsfragen. Jede Station schloss mit dem Liedruf „Gemeinsam sind wir hier, auf dem Weg mit dir. Ich bitte dich, Gott führ mich und begegne mir“ ab und prägte sich den Teilnehmenden ein.

Symbolische Gesten

Im Kreuzweg waren auch viele symbolische Gesten eingebaut, so wurden Steine getragen und abgelegt, Nägel in das mitgetragene Holzkreuz geschlagen oder kleine Handkreuze, Bibelkekse und Blumensamen verteilt.

Passende Liedeinspielungen bekräftigten die Symbolkraft der jeweiligen Handlung.

Abschließend sprachen die Teilnehmenden zusammen mit dem Organisationsteam um Ariane Weber, Leonore Kern, Marina Brünner, Matthias Grollmuss und Johanna Moelter-Reich das gemeinsame Segensgebet.