Starke christliche Gemeinschaft betont

Buchen. Vor 25 Jahren war das Gotteshaus der neuapostolischen Kirchengemeinde Buchen in der Brünnerstraße geweiht worden. Aus diesem Anlass feierte Apostel Martin Rheinberger kürzlich den Abendgottesdienst in der neuapostolischen Kirche Buchen, zu dem auch Vertreter aus Politik und der ACK gekommen waren.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Eines bitte ich vom Herrn, das hätte ich gerne: dass ich im Hause des Herrn bleiben könne mein Leben lang, zu schauen die schönen Gottesdienste des Herrn und seinen Tempel zu betrachten“ – Psalm 27,4 war Predigtgrundlage. Apostel Rheinberger schilderte, dass es dem Psalmisten beim Schreiben des Psalms nicht gut ginge und er mit Krieg konfrontiert gewesen sei, bei ihm aber dennoch die Kommunikation mit Gott und der Verbleib in seinem Tempel oberste Priorität hatte. Nach Vaterunser-Gebet, Sünden-vergebung und Heiligem Abendmahl ordinierte Apostel Rheinberger Diakon Marcel Walczyk zum Priester für die neuapostolische Kirchengemeinde Buchen.

Auf Geschichte geblickt

Nach dem Gottesdienst blickte Dr. Gunther Hirsch, Vorsteher der neuapostolischen Kirchengemeinde Buchen auf mehr als 50 Jahre neuapostolische Kirchengemeinde Buchen zurück, davon 25 Jahre im aktuellen Kirchengebäude in der Brünnerstraße. Willkommen hieß er Vertreter der Kommune und der christlichen Kirchen Buchens und bat um deren Grußworte.

Roland Burger, Bürgermeister der Stadt Buchen, erinnerte gleich zu Beginn seiner Ansprache an Matthäus 18,20 „Wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen.“ Er zeigte sich beeindruckt von der Art Gottesdienst zu feiern und der freien Predigt. Dazu zitierte er aus einem alten Choral „Hilf, dass ich rede stets, womit ich kann bestehen; lass kein unnütz Wort aus meinem Munde gehen; und wenn in meinem Amt ich reden soll und muss, so gib den Worten Kraft und Nachdruck ohn Ver-druss.“ Jens Schwingel, Vorsitzender des Kirchengemeinderates an der evangelischen Christuskirche bedankte sich ebenfalls für den wohltuenden Gottesdienst mitten in der Woche, stellte fest, dass 25 Jahre Gottesdienst in einem Raum feiern, etwas mit einem mache, überreichte ein Geburtstagslicht und dankte für die starke christliche Gemeinschaft in Buchen. Robert Hack, Leiter der Freien evangelischen Kirche bedankte sich für die Einladung zum Gottesdienst sowie die schöne Zusammenarbeit in der ACK. Er betonte den gemeinsamen Auftrag, als Christen Licht in der Dunkelheit sein zu dürfen, um von Jesus erzählen zu können und wünschte für die Zukunft weiterhin Gottes reichen Segen.

Beim anschließenden Umtrunk in den unteren Räumen des Kirchengebäudes wurden bei den Gästen viele Erinnerungen aus 25 Jahren wieder wach.